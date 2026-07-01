Donald Bryan presenta su nuevo sencillo ‘Corazón de melón’

El cantante y compositor costarricense Donald Bryan lanzó su nuevo sencillo, Corazón de melón, una propuesta para poner a sus fanáticos a bailar con ritmos latinos.

Este es el segundo esfuerzo de Bryan, luego de presentar su debut solista, Efervescencia.

Según explicó, el tema aborda el lado más optimista del amor no correspondido.

"La canción aborda el lado más tierno, inspirándose en ese sentimiento universal de seguir enamorado incluso cuando no existe reciprocidad", comentó el artista.

Donald Bryan hizo nombre gracias a la canción Funky Town, de la banda Vertigo, y que se hizo famosa fuera de las fronteras ticas por ser parte de la pista del popular videojuego Fortnite, desarrollado por Epic Games.

<span id="selectionBoundary_1782848108355_9053078167850163" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



Corazón de melón fue grabada en marzo de este año en Harrys Simps Studio. La producción estuvo a cargo del propio Donald Bryan y la masterización fue realizada por DJ Lab.

El sencillo ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales de música.

El artista también adelantó que trabaja en nuevas canciones junto a otros músicos emergentes y en un disco de afro house.