Documentales en el Óscar diseccionan problemas sociales de EE. UU.

Desde las tensiones raciales hasta el vacío dejado por las víctimas de tiroteos escolares, pasando por el acceso al aborto y los desafíos del sistema carcelario: este año, los documentales nominados al Óscar tocan fibras sensibles de la sociedad estadounidense.



Varios de los realizadores, tanto en formato largo como corto, subrayaron el poder del audiovisual para abrir debates y la importancia de una nominación de la Academia para dar visibilidad a producciones muchas veces independientes.



"Todo arte es político, y el arte es la vanguardia de la revolución", dijo a la AFP Geeta Gandbhir, directora de "The Perfect Neighbor", que compite en la categoría de mejor largo documental.



El filme, disponible en Netflix, aborda la violencia armada y el racismo a través de una disputa en un vecindario en Florida que escala de forma letal.

​"Las producciones nominadas son profundamente políticas (...) Todas tienen algo que decir sobre asuntos urgentes", añadió.

Gandbhir también aspira a un Óscar por su corto documental The Devil is Busy.



Filmada en Atlanta, esta última producción se centra en el acceso al aborto en Estados Unidos, que con el fallo de la Corte Suprema de 2022 dejó de tener amparo constitucional.



Su codirectora, Christalyn Hampton, explicó que el objetivo fue "humanizar un tema candente".



El corto tiene como protagonista a una mujer de fe responsable de la seguridad en una clínica de salud reproductiva, que se ve obligada tanto a proteger a las pacientes como a enfrentar a manifestantes religiosos contrarios al procedimiento.

​"Sentimos que era un giro muy interesante e irónico", comentó a la AFP Hampton, quien espera que la película impulse a las mujeres a defender su salud más allá de las presiones políticas.

Un asunto humano



Con un enfoque más intimista, el director Joshua Seftel y el periodista Steve Hartman presentan su corto documental All the Empty Rooms, que muestra los cuartos vacíos de niños y jóvenes fallecidos en tiroteos en escuelas de Estados Unidos.

​"No es un asunto político, es humano", dijo Seftel a la AFP. "Todos queremos que nuestros niños estén seguros en la escuela".

Para Hartman, entrar en esos espacios personales ayuda a que el país "sienta esa pérdida" y libere el debate de tintes político-partidarios.



También con mirada social, Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman exponen el sistema carcelario estadounidense en su largo documental "Alabama: presos del sistema".



​"Tenemos dos millones de personas encarceladas, así que es imposible ignorar el tema", dijo a la AFP Jarecki. "Pero las prisiones hacen todo lo que pueden para mantener a la prensa y a los cineastas alejados", acotó.

Para los cineastas, es crucial superar ese bloqueo. "Entender y ver lo que realmente pasa allí es el primer paso para mejorar las cosas", comentó.



Agresiones



El rol del periodismo y los crecientes riesgos que enfrenta son el eje de "Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud", sobre este reportero estadounidense asesinado en 2022 mientras cubría la invasión rusa de Ucrania.

​"Tristemente, según el Comité para la Protección de los Periodistas, este es el período más mortífero de que se tiene registro para ejercer el periodismo", dijo su hermano y director, Craig Renaud, a la AFP.

El productor Juan Arredondo agregó que este corto documental busca sensibilizar sobre los peligros del oficio no solo en conflictos armados internacionales.



​"Hemos llegado a un momento en que lo que cubríamos en el extranjero está llegando a Estados Unidos y estamos empezando a ver más ataques, detenciones y agresiones contra periodistas", dijo. "Así que espero que cualquier persona que vea este documental se dé cuenta de la importancia del periodismo", añadió.

La 98ª ceremonia de entrega de los premios Óscar se celebrará el 15 de marzo en Hollywood.



​

