Doctora irá a juicio acusada de lesiones culposas contra Maricuz Leiva

“Es muy bueno, es muy satisfactorio, y lo espero con calma poniendo todo en manos de Dios. Yo soy una persona creyente. Yo espero y creo que se va a ser justicia y que la verdad va a salir a luz. De todo esto, lo que más me gusta es que se está sentando un precedente para todas aquellas mujeres que han pasado por mí misma situación. Yo puedo levantar la voz por todas aquellas mujeres que se callan, que no se atreven, que les da vergüenza y que tiene miedo de ser juzgadas. Yo no me quedé callada, gracias a Dios”, expresó la comunicadora.