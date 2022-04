‘Doctor Milagro’: “Mi más grande deseo es ir a Costa Rica antes de morir”

Cada vez es más común escuchar el nombre de Costa Rica de forma positiva en películas y series y, en este caso, su nombre caló hasta Turquía en la serie “Doctor Milagro” (‘A Miracle’ en inglés).



Producciones Medyapım y MF Yapim, empresas a cargo de la elaboración de la serie, le dedicaron no uno, sino cuatro capítulos seguidos a nuestro país.

Se tratan de los episodios 73, 74, 75 y 76 que su Teletica transmitió esta semana por la pantalla de Canal 7.

Sinopsis

“Doctor Milagro” gira en torno a Ali Vefa, un joven con trastorno espectro autista asociado con síndrome del sabio, que fue enviado a un centro de atención especializada desde niño, donde se descubrió que tenía grandes capacidades cerebrales y penetrantes habilidades especiales.

Él entra finalmente al campo de la cirugía pediátrica como residente, en donde se le da seis meses para demostrar que era capaz; sin embargo, debido a su estado mental y emocional atípico, enfrenta los conflictos de sus pares y de los pacientes, quienes lo ven como pueril y poco fiable.

Imágenes de los capítulos.

Alerta de spoiler

El capítulo sobre nuestro país comienza cuando los cirujanos Demir y Nazli deben tratar a un paciente llamado Señor Yashar al cual un cáncer terminal se le activó tras una supuesta fallida quimioterapia.

Su pocos días de vida hacen que este hombre, un adulto mayor ya, decida hacer las cosas que más le gustaban antes de morir, desde saltar en paracaídas hasta bucear, sin embargo, él revela a los médicos que su más grande deseo es ir a Costa Rica.

“Quiero vivir mi vida antes de morir, quiero comer lo que yo quiera hasta que me atragante. No voy a descansar, quiero hacer todo lo que quiero hacer, por cierto, doctores no podrían darme una de esas vacunas contra los climas tropicales, voy a viajar pronto a Costa Rica, el clima es maravilloso allá, imagínate despertar con ese aire puro, mirando el mar azul, bebiendo agua de coco, es como un sueño, además hay animales asombrosos, como la iguana o el jaguar”, es parte del guión que dice el personaje.