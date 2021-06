Doble eliminación provoca "montaña rusa" de emociones en 'Nace una Estrella'

"Se siente bastante presión y susto, te soy sincera porque ya a estas alturas ya uno ni siquiera tiene una idea de quién puede llegar a la final y quién no, porque todos hemos mejorado tanto, a tal nivel que siento que todos tenemos potencial de ganadores. Ahorita estoy rodeada de ganadores y ganadoras, ahora se genera mucho susto y ansiedad porque nadie quiere dejar esta experiencia tan linda, entonces es un poco triste pensar en dejarlo. Hay que dejar todo en manos de Dios y a estas alturas yo confío mucho todo lo que he aprendido y mejorado", aseguró Priscilla.

"La verdad es que sí se siente bastante la presión, al principio de la competencia no caíamos en cuenta que era una competencia, pero ahora sí, si se siente esa presión. Es una lástima que uno de nosotros se tenga que ir, porque lo hemos hablado, sería muy bonito que todos pudiéramos llegar al final del programa y que escogieran un ganador, pero al menos saber que todos llegamos a la final porque queremos seguir demostrando más. Ese es mi caso, quiero mostrarle a la gente que puedo dar más todavía y que quiero seguir en la competencia, es muy lamentable; sin embargo, sabemos que así son las reglas, es parte del show. Y también muy lamentable con los niños, todos nos hemos encariñado muchísimo, ellos tienen muchísimo ángel", mencionó el también maquillista.

"Me siento muy nerviosa y triste por la gala nueve, se va un niño y no quiero que sea yo, pero tampoco ninguno de mis compañeros, y se va un adulto porque nos hicimos muchas amistades y estaré triste. Espero que puedan votar por mí para que pueda seguir adelante en mi carrera", dijo la vecina de Bahía Ballena.

"Realmente, a veces me siento cómoda e incómoda en algunas situaciones, trato de dar mi 100%, trato de dar todo de mí en las presentaciones y que se vea reflejada una sonrisa. La verdad, con respecto a que se va un niño y un adulto, yo ya me siento una ganadora con el hecho de estar ahí, y me siento triste de que se va alguien de la familia", dijo Sarita.

Recuerde votar por su concursante favorito hasta siete veces al día en el sitio de Nace una Estrella.