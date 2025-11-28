DMNTS lanza edición especial "Deseos que Construyen" para impulsar proyectos de impacto social en Costa Rica

Por Bernal Fonseca



DMNTS, el programa reconocido por visibilizar y fortalecer al sector emprendedor del país, abre por primera vez sus puertas al ecosistema social con la edición especial “Deseos que Construyen”.

En esta ocasión, cinco organizaciones sin fines de lucro competirán por el voto del público para obtener un capital de $15.000, destinado a ejecutar un proyecto de impacto directo en las comunidades donde trabajan.

Las organizaciones seleccionadas para esta edición son GreenWolf, Fundación Sifais, Aldeas Infantiles SOS, Construyendo Sonrisas y Fundación Lloverá, cada una con iniciativas que buscan transformar realidades desde diferentes frentes:

GreenWolf con su proyecto “Guardianes del Pacífico Central”. Ubicado en Guacalillo de Garabito, Puntarenas, impulsa la conservación marina, restauración forestal, gestión de residuos y protección de tortugas marinas.

con su proyecto “Guardianes del Pacífico Central”. Ubicado en Guacalillo de Garabito, Puntarenas, impulsa la conservación marina, restauración forestal, gestión de residuos y protección de tortugas marinas. Fundación Sifais , persigue la reactivación del emprendimiento “Pan de Luz” que ofrece capacitación en panificación para 24 personas de La Carpio en condición de vulnerabilidad.

, persigue la reactivación del emprendimiento “Pan de Luz” que ofrece capacitación en panificación para 24 personas de La Carpio en condición de vulnerabilidad. Aldeas Infantiles SOS a través de su propuesta “Convirtamos Sueños” busca fortalecer el programa YouthCan!, que brinda formación técnica y acompañamiento laboral a jóvenes de 15 a 24 años.

a través de su propuesta “Convirtamos Sueños” busca fortalecer el programa YouthCan!, que brinda formación técnica y acompañamiento laboral a jóvenes de 15 a 24 años. Construyendo Sonrisas presentó “AgroSonrisas: Granja con Propósito”, que se trata de una microgranja circular y autosostenible en Sarapiquí que convierte residuos en recursos y aprendizaje en oportunidades de empleo.

presentó “AgroSonrisas: Granja con Propósito”, que se trata de una microgranja circular y autosostenible en Sarapiquí que convierte residuos en recursos y aprendizaje en oportunidades de empleo. Fundación Lloverá, con su proyecto llamado “Puente de Sueños” ofrece acompañamiento integral y procesos de reintegración sociolaboral para personas con historial de calle.

Durante el primer programa, las propuestas fueron analizadas por un panel de expertos compuesto por Mauricio Miranda, director ejecutivo de Fundación Caricaco, y Mónica Gutiérrez, gerente de alianzas de Fundes. Ambos destacaron el impacto de cada iniciativa y señalaron las oportunidades que tienen las organizaciones para consolidar modelos sostenibles, ampliar su alcance y generar riqueza social a largo plazo.

La edición especial de “DMNTS: Deseos que Construyen” contará con dos programas adicionales, en los que el público podrá conocer en detalle la operación de cada fundación y el uso proyectado del capital.

En este proceso, la decisión final está completamente en manos del público, quien podrá votar durante las tres semanas del programa a través del enlace oficial.

DMNTS reafirma así su compromiso de ser una plataforma que inspira, acompaña y potencia proyectos que transforman vidas en Costa Rica, en esta ocasión de la mano de Ferretería EPA.

Usted puede repasar el primer programa en este link.