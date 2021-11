DJ Solomun vendrá a Costa Rica por primera vez para festival 'underground'

El reconocido DJ bosnio Solomun vendrá a Costa Rica, por primera vez, para el festival de música underground Ocaso.



Solomun es uno de los discjockey más reconocidos a nivel mundial y su nombre está a la altura de otros productores de la talla de Paul Kalkbrenner.



"Es grandioso para Ocaso y para Costa Rica que Solomon quisiera venir acá. Estamos emocionados, halagados y se muestra que los eventos underground boutique son lo que muchas personas están buscando, y no un festival de 5.000 personas con 10 tarimas, sino uno boutique en el cual pueden identificarte con las personas a su alrededor", comentó a este medio Devin Ellis, fundador de Ocaso.

Por su parte, el DJ publicó en su cuenta de Instagram que este año, a diferencia de los anteriores, escogió como destino Costa Rica en vez de Tulum, México.

"Me han llegado muchos mensajes preguntándome si tocaré en Tulum este invierno y cuándo. En los últimos años siempre he combinado mis shows en Tulum con mis largas vacaciones anuales allí. No haré eso este invierno, sino que pasaré mis vacaciones en Costa Rica para variar. Y en el transcurso de esto también tocaré allí por primera vez, el 8 de enero en el @ocasofestival. Y estaría muy feliz de verte allí", dijo a su comunidad de 1.2 millones de seguidores.