DJ Kybba abre segunda fecha en Costa Rica tras agotar entradas de Halloween

El productor y DJ internacional Kybba sumará una segunda presentación en Costa Rica.

La cita será el viernes 1° de noviembre en el Nébula Center, San José, como parte de la agenda de Dance Halloween, evento organizado por Psycho Paradise e Insania.

La decisión responde a la gran demanda generada tras el anuncio de la fiesta de Halloween, donde Kybba encabeza el cartel.

La nueva fecha tendrá un concepto visual diferente, montaje sonoro personalizado para el Nébula Center y un line-up nacional renovado, además de sorpresas exclusivas para el público. Con ello, los organizadores buscan garantizar una experiencia distinta a la de Halloween.



Kybba, quien ha conquistado escenarios internacionales con su mezcla de dancehall, afrobeat y electrónica, regresa al país en un momento de gran reconocimiento en la escena global. La producción promete una noche cargada de energía, visuales de alto impacto y efectos especiales.



Las entradas estarán disponibles de la siguiente manera: la preventa exclusiva arranca este viernes 19 de setiembre durante el show de Tribal Kush en el Centro de Eventos La Uruca a las 7:00 p.m.; mientras que la venta oficial en línea comienza el domingo 21 de septiembre en la plataforma www.tickz.cr, también a partir de las 7:00 p.m.



Precios y localidades:

How Yuh Bad Suh – desde $11,80

Basshall Lounge – desde $44,80

Kybba Club VIP – desde $66,80