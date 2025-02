DJ Kendo y Gimario le cantan al desamor con su nueva canción 'Llorando x mi'

Gimario y DJ Kendo unen sus talentos en Llorando x mi, una canción que refleja sus propias experiencias con el desamor. Con un sonido fresco y emotivo, los artistas nacionales buscan consolidar su presencia en la escena musical con un tema que ya ha generado gran impacto en sus seguidores.

La canción está disponible en todas las plataformas digitales. Pese a que se estrenó el 14 de febrero, se ha convertido en un himno para quienes atraviesan momentos difíciles en el amor.



La idea nació de una sesión de estudio espontánea, explicaron los artistas a Teletica.com.

"Me llamó Kendo, me dijo que llegara al estudio y así comenzamos el proceso de creación", explicó Gimario. "La historia de la canción es algo que le pasa a mucha gente, a mí me ha pasado, me pasa y me sigue pasando. Entonces, quise hacerlo canción", contó Gimario.