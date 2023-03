Dj Diplo encabeza lista de artistas que estarán en BPM Festival

El line up estará integrado por Aj Christou, Augusto Yepes, Ces Castro, Javee, Jean Pierre, Jesse Calosso, Late Delivery, Manolo, Maria Wabe, Miguelle, N.I.M., Rafa Barrios, Roca, Samu, Sweetbo, To.Mi Hash, Van Der Hansz, Vanjee y Will The Kreator.