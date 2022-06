Disney anuncia que su próxima película animada no será estrenada en cines en Francia

Por AFP Agencia | 8 de junio de 2022, 9:16 AM

El gigante estadounidense del entretenimiento Disney anunció este miércoles que su próxima película animada, "Mundo extraño", no será estrenada en cines franceses, sino que será propuesta directamente en su plataforma en línea.



Disney confirmó así a la AFP las informaciones avanzadas por el sitio especializado estadounidense Deadline y el diario económico francés Les Echos.



"Es la consecuencia de la "cronología de medios' que aplica Francia, que consideramos desigual, punitiva e inadaptada ante las expectativas de nuestra audiencia", declaró al diario Les Echos la presidenta de Disney Francia, Hélène Etzi.



La "cronología de medios" es el convenio que fija a productoras y televisiones el calendario de difusión de películas en Francia.



Los que deciden no firmar el convenio, como es el caso de Disney+, deben esperar 17 meses antes de estrenar en plataforma las películas difundidas previamente en salas de cine.



Las condiciones son más estrictas aún para las cadenas televisivas gratuitas, que solo pueden difundir películas 22 meses después de su estreno en salas.



El objetivo de la legislación francesa es proteger las salas de cine.



En otros países europeos los márgenes de tiempo son mucho menos restrictivos, generalmente de un mes y medio.



Disney solo aplicará la medida con la película "Mundo extraño", precisó Etzi a Les Echos.



Otra película animada del gigante estadounidense, "Buzz Lightyear", basada en el personaje de la saga "Toy Story", tiene fecha de estreno en salas francesas el 22 junio.



Disney no ha tomado ninguna decisión sobre "Black Panther" o la nueva entrega de "Avatar".



"Evaluamos la situación película por película y país por país", comentó la presidenta de Disney Francia.