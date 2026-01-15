¡Disfrute del Tope de Palmares a través de la pantalla de Teletica!

El tradicional Tope de Palmares será uno de los grandes atractivos de las fiestas y contará con una transmisión especial por Teletica, que promete una cobertura dinámica, cercana al público y cargada de entretenimiento.



Según explicó Nikole Román, productora de Toros Teletica, la transmisión se realizará de 1 p. m. a 3 p. m., directamente desde la calle principal de Palmares, punto clave del recorrido de los caballistas.

El espacio estará conducido por Carlos Álvarez, Susana Peña, Michael Blake y Marvin Hidalgo, quienes se encargarán de llevar cada detalle a la audiencia.



Como parte del formato, la producción contará con la participación de ﻿Mariley Hidalgo﻿, experta en caballos, quien se suma como comentarista invitada para aportar análisis y contexto sobre el mundo equino, las montas y el ambiente propio del tope.

​“Ella ya estuvo con nosotros en transmisiones especiales y ahora vuelve para aportar ese conocimiento experto”, señaló Román.

La música también será protagonista durante la jornada, con presentaciones en vivo de Jecsinior Jara, el Charro Gabriel Morúa y Arlene Elizondo, quienes estarán animando al público a lo largo del evento. Además, Blake e Hidalgo realizarán reportes desde la calle, entrevistando a caballistas y asistentes que se den cita en el recorrido.



El espacio incluirá la participación de Guanelgue, personaje de Daniel Montoya, quien formará parte del show con su característico estilo y momentos de humor durante la transmisión. La productora adelantó que se espera una alta participación de caballistas y un ambiente familiar, con tarimas ubicadas a lo largo del trayecto para que el público pueda disfrutar cómodamente del espectáculo.



La jornada desde Palmares se extenderá más allá del tope, ya que en la noche Teletica transmitirá Verano Toreado de 8 p. m. a 10 p. m., consolidando una programación especial que acompañará a los televidentes durante todo el día.

