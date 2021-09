Diseñador tico mostró su colección en el New York Fashion Week

El diseñador turrialbeño Marco Garro presentó su colección en el New York Fashion Week.

El joven de 21 años inauguró el NFT Fashion Showcase & Auction con su colección “Bajo Presión”.



La exhibición es organizada por Legitimate Tech y apOcene y muestra el trabajo de los 14 ganadores de un concurso. El criterio de selección para los ganadores fue cumplir con los siguientes requisitos: innovación, imaginación, sostenibilidad e inclusión.

Uno de los aspectos más llamativos del evento es el factor considerado NFT (Non-fungible token), que es la digitalización de los diseños para que puedan ser vistos en todo el mundo.

Esta es una de las tendencias más actuales en la moda y está ligada a solucionar uno de los problemas más grandes que sufre la industria, que es la contaminación.

El diseñador Marco Garro, originario de la ciudad de Turrialba, se encuentra terminando su carrera en Diseño de Modas. Su última colección, “Bajo Presión”, está inspirada en la pandemia. En un momento, el diseñador se sentía encerrado y creó un tipo de "armadura", desde un punto de vista más conceptual.

No son piezas para el día a día y se basan en la necesidad del ser humano de salir y relacionarse con las demás personas.

“Toda mi vida me he sentido fascinado por los cómics, el anime y los personajes ficticios. Esto me ha ayudado a crear piezas que se basen en mi propio mundo. Tomo referencias de todo lo que me rodea, cuando paseo por las calles y hago fotos en las zonas rurales y los grafitis, que son muy característicos para mí. No busco la perfección, sino la imperfección en detalles muy pequeños y creo mis propios sellos a mano para luego transformarlos en digital”, mencionó Garro.