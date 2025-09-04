Diseñador italiano Giorgio Armani muere a los 91 años

La moda internacional despide este jueves a Giorgio Armani, quien murió a los 91 años tras más de medio siglo redefiniendo los códigos de la elegancia. Reconocido como uno de los grandes referentes de la alta costura, el modisto italiano muere en un momento simbólico: justo cuando la firma que fundó en 1975 celebra su 50 aniversario.



La compañía confirmó la noticia mediante un comunicado en el que expresó:

​“Hoy sentimos profundamente el vacío dejado por quien construyó esta familia con visión, pasión y dedicación. En su memoria, continuaremos protegiendo y haciendo crecer la obra del señor Armani con respeto, responsabilidad y amor”.

Además, se informó de que la capilla ardiente será instalada del sábado 6 al domingo 7 de septiembre en el Teatro Giorgio Armani, en Milán.



Nacido en Piacenza en 1934, Armani inició estudios de medicina antes de descubrir su verdadera vocación en el diseño. Tras dar sus primeros pasos como escaparatista en Milán, trabajó junto a Nino Cerruti, quien le abrió las puertas al mundo de la moda. Con una inversión inicial de 10.000 euros, creó su propia marca, que medio siglo más tarde alcanzaría un valor estimado de 5.000 millones de euros y más de 350 tiendas alrededor del mundo.



El modisto revolucionó el traje masculino en los años setenta, eliminando forros y hombreras para dar lugar a un estilo más fluido, conocido como power suit. Posteriormente, aplicó esa misma visión a la moda femenina, consolidándose como pionero en borrar la frontera entre el vestir de hombres y mujeres y en dar origen a la estética unisex.



Su salto a Hollywood lo convirtió en icono cultural. El vestuario que diseñó para Richard Gere en la película American Gigolo (1980) marcó un antes y un después en el cine, y consolidó su prestigio internacional. Desde entonces, su sello estuvo presente en producciones como The Untouchables, The Aviator, The Wolf of Wall Street y Ocean’s Thirteen.



Para Armani, la moda era un lenguaje de permanencia.

​“La elegancia no consiste en destacar, sino en ser recordado”, afirmó en más de una ocasión.

Esa visión lo convirtió en maestro de la sofisticación atemporal y en referente indiscutible para generaciones de diseñadores.

