Diseñador de modas y futura bióloga se unen para mostrar su ballet en “El Cascanueces”

Un diseñador de modas y una futura bióloga se unieron para mostrar su talento en la tradicional obra “El Cascanueces”, como parte del elenco del Estudio Danza Libre Ballet de Costa Rica.

Ambos jóvenes, de 13 años, buscan abrir más puertas para dar a conocer este tipo de coreografías y consolidar su formación como bailarines.

Karol y Abelardo forman parte de los 55 artistas que integran la presentación de “El Cascanueces”, programada para los días 29 y 30 de noviembre, con dos funciones por jornada en el Teatro Eugene O'Neill del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, ubicado en Barrio Dent, San Pedro de Montes de Oca.