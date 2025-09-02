Director de videos musicales de Bad Bunny se lanza al cine en la Mostra

De dirigir los videoclips de Rosalía o Bad Bunny al cine. El fotógrafo y director creativo colombiano-estadounidense Stillz presenta este martes su primer largometraje, Barrio triste, en la 82ª Mostra de Venecia.



Poco se sabe de la vida privada de Stillz, el seudónimo de Matías Vásquez, de 27 años, que apareció en un photocall del certamen veneciano con la cara tapada con un pañuelo y gafas de sol, para mantener al máximo ese anonimato que tanto ha cultivado.



Su trabajo, sin embargo, es bien conocido, al haber dirigido videoclips de Coldplay (Tutto Pasa), Bad Bunny (El Clúb) y Rosalía (Tuya), entre otros. Y eso son solo algunos ejemplos.



En la Mostra, el artista competirá por el premio a la mejor ópera prima con su película Barrio triste, que sigue a un grupo de jóvenes a finales de los años 1980 en una barriada empobrecida de Medellín.



El filme, donde es reconocible la estética propia de Stillz, el grano de la película, los colores intensos, se presenta en la categoría "Horizontes", dedicada a nuevas tendencias.



El encuadre de la película es cuadrado, y recuerda a las numerosas polaroids de artistas que copan la página de Instagram del creador.



La historia parte con el robo de una cámara a un periodista, con la que los muchachos acaban mostrando un mundo lleno de violencia, pero también de soledad y vulnerabilidad, sobre todo a través de la mirada de Juan (interpretado por Juan Pablo Baena), un joven harto de "esta tristeza", que añora "la inocencia" y "el apoyo" de los suyos.



Este año no hay ninguna película iberoamericana en competición oficial; la mayoría de los trabajos presentados desde España y Latinoamérica figuran en las secciones Horizontes y Spotlight.

