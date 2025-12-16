Director de Jogo dice que traer a Christina Aguilera a PicNic 2026 "es un sueño"

La confirmación de Christina Aguilera como una de las grandes figuras del Festival PicNic 2026 marca un hito para la música en vivo en Costa Rica.

Para Adrián Gutiérrez, director de Jogo y uno de los principales responsables del evento, lograr que la estrella del pop formara parte del cartel no solo es resultado de años de trabajo, sino también la materialización de un anhelo personal.

“¿Es un sueño? La verdad es que sí, Tyga, Christina Aguilera… eso refiere al buen trabajo que hemos hecho, porque son artistas que, aunque les ofrezcas, no van a cualquier lado”, aseguró Gutiérrez a Teletica.com.

Según explicó, la llegada de figuras de este calibre responde a la credibilidad que PicNic ha construido a lo largo del tiempo dentro de la industria.

El director de Jogo destacó que atraer a artistas de talla mundial implica superar procesos complejos y largos.

​“La complejidad de que vengan es muy difícil, pero a todos les gusta el festival”, afirmó, subrayando que el proyecto ha logrado posicionarse como una plataforma atractiva para músicos internacionales.

En ese recorrido, PicNic también ha cumplido otros sueños del director.

​“Uno de los pequeños retos que yo quería era, algún día, poder ver a Maná en mi festival. Es algo que veía muy difícil, porque ellos cada día van a festivales, están en su gira ahorita… y la verdad es que tuvimos la dicha de tenerlos en el festival, y fue un concepto impresionante”, recordó Gutiérrez.

Sobre cuál artista implicó el mayor reto, el director no dudó en señalar a Aguilera.

​“No difícil de convencer, pero sí que llevó más tiempo, idas y vueltas, Christina Aguilera, por lo que ella representa en el pop, en la industria, en la música”, explicó.

Detalló que el proceso incluyó compartir información del festival y de los escenarios donde se ha presentado, como parte de una negociación cuidadosa y prolongada.

El acercamiento con la cantante estadounidense no es reciente.

​“El año pasado tratamos con Christina, estábamos entre Christina y Gwen, entonces fue una conversación que quedó pendiente”, reveló.

Para Gutiérrez, la exitosa presentación de Gwen Stefani en una edición anterior también ayudó a motivar a otros artistas de alto perfil.

​“No es solo conocer a la gente o tener el dinero, es que el artista quiera ser parte del proyecto, y eso nos pone muy orgullosos”, enfatizó.

Más allá de los nombres, PicNic 2026 promete novedades en su experiencia.

​“Siempre es su line-up: es un line-up súper fresco, con artistas que muchísima gente no ha visto en años”, comentó Gutiérrez, quien además adelantó mejoras en infraestructura.

Entre ellas, destacó cambios en los escenarios y la ampliación del recorrido del festival para ofrecer “más espacio para que la gente lo pase mejor”.

El Festival PicNic 2026 se realizará en el Centro de Eventos Pedregal los sábados 14 y 21 de marzo y contará con un cartel encabezado por Maná, Christina Aguilera, Juanes, Christian Nodal y Tyga, junto a una amplia lista de artistas internacionales, regionales y emergentes.

La venta de entradas iniciará este martes 16 de diciembre, dando inicio oficial a la cuenta regresiva de lo que promete ser una de las ediciones más ambiciosas del evento musical más grande de Centroamérica.