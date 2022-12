@DigameJuanjo: “Para los creadores de contenido, el Mundial es una oportunidad de oro”

​"Pasaron casi cinco años en los cuales no volví a hacer contenido y en eso entró la pandemia. Empezó TikTok y la gente me decía: ‘¿Por qué no empezás a hacer videos?' Y al inicio no lo hice porque no entendía la plataforma, pensé que tenía que salir haciendo coreografías o videos de lip sync. Pasaron unos meses y dije: ‘No, no, tengo que intentarlo’ y yo había hecho un concepto de video de hace ocho años, que era ‘Tico que se respeta…’ y dije 'voy a hacer un videillo así'.