¡Diego Torres llenará Pedregal de ‘Color Esperanza’!

El reconocido cantante argentino Diego Torres llegará a Costa Rica para ofrecer un concierto el próximo 13 de noviembre en el Centro de Eventos Pedregal.

El evento, organizado por la promotora Jogo, promete un espectáculo cargado de éxitos que han marcado la carrera del artista, incluyendo sus clásicos más queridos por el público latinoamericano.





Hasta el momento, los permisos oficiales del evento aún no aparecen en la página del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por lo que se recomienda a los interesados estar atentos a la confirmación oficial antes de adquirir entradas.

Se espera que en las próximas semanas se publiquen más detalles sobre la venta de boletos y las medidas de seguridad que se implementarán para el concierto.



Diego Torres, conocido por su estilo pop con influencias latinas y su éxito internacional Color Esperanza, continúa consolidándose como uno de los artistas más destacados de la región, y su visita a Costa Rica promete ser uno de los eventos musicales más esperados del año.

