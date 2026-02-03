Diego Obando llega a TDMAX: “Espero mucha polémica, deporte y nuevas perspectivas”

El periodista deportivo Diego Obando atraviesa una de las etapas más significativas de su carrera tras incorporarse a TDMAX, la plataforma de Teletica Canal 7. Su llegada ha estado marcada por una respuesta masiva y positiva del público.

Para Obando, el mayor impacto no ha sido el fichaje en sí, sino la reacción de la audiencia.

​“Creo que de las cosas que más sorprendido me tienen y más feliz es ver la reacción de la gente, que pongan comentarios tan bonitos, que estaban esperando que regresara a trabajar, eso significa muchísimo. "No tengo forma de pagarle a la gente ese apoyo, ese cariño, así que lo único en lo que lo puedo convertir es en bendiciones”, dijo a Teletica.com.

En esta nueva etapa, Obando promete mantener el estilo que lo ha caracterizado a lo largo de su trayectoria.

“Va a ser una combinación de lo de siempre: la polémica, lo confrontativo, la honestidad, los argumentos, con un poquito de producto nuevo, con cosas que me hubiera gustado explotar más y ahora en esta plataforma vamos a poder sacarle mucho provecho”, explicó, al tiempo que adelantó que los seguidores pueden esperar “mucha polémica, mucho deporte y también otras perspectivas diferentes del fútbol”.

Dentro de TDMAX compartirá espacio con Ferlin Fuentes y Kevin Jiménez, colegas con los que mantiene una relación de años. Incluso adelantó que se encuentran preparando “un proyecto muy llamativo”.



​“Los conozco hace muchos años, hemos compartido fuera de cámaras, en viajes, en coberturas. Son muy buenos colegas y combinar eso con un espacio para tirar noticias y conversar con la gente va a ser muy bonito”, aseguró.

A nivel personal, el periodista asegura que se encuentra en un punto clave de su vida.

“Los 30 son como los años en los que uno forja bases y siembra cosas para vivir después. Estoy en una época muy bonita de mi vida, cambiando de trabajo, cambiando de casa y llegando a un lugar en el que todos aspiramos a llegar”, señaló, y agregó que esta oportunidad representa “no romperla, sino despedazarla”.

Finalmente, el periodista se refirió a lo que implica

compartir empresa con su esposa, la periodista de Telenoticias, Gloriana Casasola

, algo que para ambos resulta más motivador que incómodo.