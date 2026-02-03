Diego Obando llega a TDMAX: “Espero mucha polémica, deporte y nuevas perspectivas”
El periodista fue anunciado como parte de la plataforma deportiva de Teletica el pasado lunes.
El periodista deportivo Diego Obando atraviesa una de las etapas más significativas de su carrera tras incorporarse a TDMAX, la plataforma de Teletica Canal 7. Su llegada ha estado marcada por una respuesta masiva y positiva del público.
Para Obando, el mayor impacto no ha sido el fichaje en sí, sino la reacción de la audiencia.
“Creo que de las cosas que más sorprendido me tienen y más feliz es ver la reacción de la gente, que pongan comentarios tan bonitos, que estaban esperando que regresara a trabajar, eso significa muchísimo.
"No tengo forma de pagarle a la gente ese apoyo, ese cariño, así que lo único en lo que lo puedo convertir es en bendiciones”, dijo a Teletica.com.
En esta nueva etapa, Obando promete mantener el estilo que lo ha caracterizado a lo largo de su trayectoria.
“Va a ser una combinación de lo de siempre: la polémica, lo confrontativo, la honestidad, los argumentos, con un poquito de producto nuevo, con cosas que me hubiera gustado explotar más y ahora en esta plataforma vamos a poder sacarle mucho provecho”, explicó, al tiempo que adelantó que los seguidores pueden esperar “mucha polémica, mucho deporte y también otras perspectivas diferentes del fútbol”.
Dentro de TDMAX compartirá espacio con Ferlin Fuentes y Kevin Jiménez, colegas con los que mantiene una relación de años. Incluso adelantó que se encuentran preparando “un proyecto muy llamativo”.
“Los conozco hace muchos años, hemos compartido fuera de cámaras, en viajes, en coberturas. Son muy buenos colegas y combinar eso con un espacio para tirar noticias y conversar con la gente va a ser muy bonito”, aseguró.
A nivel personal, el periodista asegura que se encuentra en un punto clave de su vida.
“Los 30 son como los años en los que uno forja bases y siembra cosas para vivir después. Estoy en una época muy bonita de mi vida, cambiando de trabajo, cambiando de casa y llegando a un lugar en el que todos aspiramos a llegar”, señaló, y agregó que esta oportunidad representa “no romperla, sino despedazarla”.
Finalmente, el periodista se refirió a lo que implica
compartir empresa con su esposa, la periodista de Telenoticias, Gloriana Casasola
, algo que para ambos resulta más motivador que incómodo.