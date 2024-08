Diego Bravo: “Estoy acostumbrado al ‘hate’, sé que se van a burlar de mis bailes”

Diego Bravo es un youtuber e influencer costarricense que cuenta con amplia experiencia como creador de contenido de noticias sobre la farándula tica.



Bravo, de 34 años, regresó al país hace poco más de un año, pues vivía en Los Ángeles. Actualmente, por compromisos de trabajo, viaja mucho y vive entre Costa Rica y Estados Unidos.



Pese a su complicada agenda, el comunicador será uno de los 11 participantes de Mira quién baila (MQB), nuevo formato de Televisora de Costa Rica, que estrenará el próximo 15 de setiembre.

​"Cuando recibí la llamada, de entrada me dio muchísima curiosidad porque únicamente se me comentó que era un formato de baile. Yo, inicialmente, pensé que podía ser Dancing. Me pareció sorpresiva la llamada, nunca pensé llegar a Teletica, no estaba dentro de mis planes, entonces fue un poco asombroso recibir la llamada. El proyecto, desde el inicio, me sonó muy cool porque creo que más allá de divertirme bailando y aprender, el fin por el que estoy en esto es ayudar a una fundación que así lo necesite. "Ya tenía la costumbre de participar en ciertos shows internacionales, Caso Cerrado, 12 Corazones, por ejemplo. Otra me llaman de 'Mira quién baila' y me pareció algo que tenía que hacer, algo interesante. Soy bastante suelto (risas) y competitivo, entonces espero que me vaya muy bien", indicó a Teletica.com.

Sobre sus ritmos favoritos, dice que no puede esperar bailar hip hop o reguetón, y cree que su mayor reto serán los tecnicismos de la salsa y el merengue, pero es algo en lo que piensa trabajar.



Bravo se refirió a conflictos que ha tenido con personas que trabajan dentro de la empresa y expresó que se han dado por su trabajo y que “no es algo que le quita el sueño”.

​"Sí, he tenido diferentes situaciones complicadas por mi trabajo, pero los problemas que he tenido con personas del canal no me quitan el sueño o me preocupan, porque como te dije, yo vengo a ayudar, a trabajar y a aprender a bailar. Independientemente de lo que esté pasando con otras personas, yo me enfocaré en el trabajo, en dar lo mejor de mi y ser muy profesional", dijo.

Comentó que desde ya se prepara físicamente para afrontar este reto y estar en la mejor condición, porque sabe que muchos de sus compañeros son atletas o al menos están acostumbrados a entrenar.

​"Yo creo que muchos de mis compañeros tienen ventaja sobre mí porque ya están acostumbrados a hacer ejercicio, a entrenar y demás; yo, por mi parte, soy muy sincero, nunca he sido una persona que sea muy activa, como para entrenar. Sin embargo, ya estoy empezando entrenamientos como antes de la competencia para por lo menos poder este adquirir un poquito de condición física, estoy entrenando con un coach personal y me siento bien", subrayó.

Para poder enfocarse en este nuevo proyecto, Bravo destinará solo un día de la semana para grabar su nuevo pódcast y generar contenido para sus redes sociales. El resto del tiempo lo utilizará para el ensayar para el concurso de baile.