Diego Bravo abre su corazón al amor: “Estoy saliendo con alguien”
La noticia fue confirmada por el creador de contenido, este domingo, durante la transmisión de ‘Mira quién habla’.
El youtuber costarricense, Diego Bravo, confirmó que está saliendo con alguien luego de su reciente ruptura con Esteban Irola.
El anuncio se dio tras ser visto el pasado 13 de setiembre en el concierto del artista Beéle, en Parque Viva, donde asistió acompañado de un joven llamado “Sebas”.
“Fui a un concierto y me la pasé muy bien, muy bien acompañado, es cierto”, declaró Bravo en 'Mira quién habla'.
El creador de contenido aseguró que se encuentra en una etapa inicial: “Estoy conociendo a una persona, vamos a dejar que madure, como el amor de Mimi y Toni”.
“Me puse muy rojo, me la están aplicando de vuelta, no se vale”, agregó el comunicador, quien ha sido reconocido por exponer los chismes de otras personas del medio.
Sobre el origen de la relación, Bravo explicó que conocía a “Sebas” desde hace varios años, pero que solo recientemente empezaron a hablar más de cerca.
“Lo conocí hace como cinco o seis años, pero de vista únicamente, hasta hace poquito estamos hablándonos como tal”.
Con esta revelación, Diego Bravo inicia una nueva etapa sentimental luego de un mediático rompimiento, dejando claro que apuesta por darse una nueva oportunidad en el amor.
Walter Obando, periodista de Teletica Formatos, lo invitó en televisión nacional a otra gala de Mira quién baila, por lo que habrá que esperar si Bravo cumple su promesa y presenta a su nuevo amor.
"Le voy a conseguir dos entradas para una gala (de MQB). Para que nos presente a Sebas", finalizó Obando mientras Bravo se reía.