Día de Star Wars: El legado de casi medio siglo que aún vive con nuevas películas y series

Star Wars es una de las franquicias más famosas y exitosas de toda la historia.

Hace 49 años, en una galaxia muy, muy lejana, una cortinilla de palabras que se desplazaban de abajo hacia arriba en la pantalla de los cines comenzó la historia que aún hoy vive entre las nuevas generaciones mediante renovadas historias y un universo que se expande cada vez más entre series y películas.

Como todo 4 de mayo, se celebra alrededor de todo el mundo el Día de Star Wars, fecha que tiene sus raíces gracias al juego de palabras que surgió entre los fans.

La famosa frase, retórica a lo largo de todas las películas, “May the Force be with you” (Que la fuerza te acompañe) se asemeja fonéticamente a “May the Fourth” (Cuatro de mayo).

Esto hizo que este día se convirtiera en uno de los más celebrados por la cultura pop mundial.

Pero más allá de envejecer y quedar en el olvido, hoy el universo de Star Wars se ha expandido a rincones insospechados y hasta brincó del sétimo arte al octavo, como suele llamársele al mundo de los videojuegos.

Para este 2026 se dará el esperado retorno de la franquicia a la pantalla grande tras El Ascenso de Skywalker (2019) y este estreno será pronto.

El 21 de mayo se espera que esté en cines The Mandalorian y Grogu, película derivada de la exitosa serie Disney+ que cuenta con tres temporadas y cuyo “Yoda bebé” se convirtió en un éxito entre los niños.

Pese a los siete años de ausencia de las pantallas, la franquicia prefirió contar nuevas historias mediante las series The Mandalorian, Andor o Ahsoka.

La franquicia toma un nuevo rumbo tras la salida de la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, y recae ahora en manos de Dave Filoni, a quien los fans catalogan como el "heredero" del creador George Lucas.

En esta nueva entrega seguimos las aventuras del cazarrecompensas “Mando”, interpretado por Pedro Pascal,﻿ y su bebé sensible a la Fuerza, y que tendrán su aventura definitiva.

A este estreno se le suma el lanzamiento de la esperada segunda temporada de Ahsoka, protagonizada por Rosario Dawson.

Se espera que para esta segunda temporada vuelvan caras conocidas como Hayden Christensen como su mentor Anakin Skywalker, así como el jedi Ezra Bridger y el enemigo Gran Almirante Thrawn.

Pese a que aún no hay fecha de estreno para esta serie, se espera que llegue a mediados de año, pues el rodaje terminó desde hace mucho.

A esto se suma el primer spin-off de la serie animada de ánime Star Wars: Visions, titulado El noveno Jedi, que también verá la luz este año.

Mientras esto llega, los fans podrán disfrutar del desenlace de la serie Maúl: Señor de las sombras, que en su primera temporada sorprendió a todos al contar la historia del querido villano de La Amenaza Fantasma.

Para los amantes de los videojuegos, pese a que no hay un nuevo lanzamiento en concreto, como parte de las celebraciones del Día de Star Wars, se anunciaron descuentos en todas las plataformas de hasta el 75% en sus principales juegos como Jedi: Fallen Order, Jedi Survivor, Outlaws o Squadrons, entre otros.

Para finalizar, con la llegada de The Mandalorian y Grogu, Disney comenzará con una serie de películas que llegarán a la pantalla en los siguientes años.

Para el 2027 se espera el estreno de Star Wars: Starfighter, una película ambientada después de las secuelas y con Ryan Gosling como protagonista. Además, contará con la participación de Amy Adams y Matt Smith.

Además, se maneja otra película a futuro que seguirá el universo de Mandalorian y un filme sobre Rey, la protagonista de las últimas secuelas, y que contará cómo renovará la extinta Orden Jedi.

Sin duda, a 49 años de su estreno, el universo de Star Wars sigue más vivo que nunca, mientras el mundo entero festeja por todo lo grande su día.