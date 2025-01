Detienen a un acusado de suministrar drogas a Liam Payne en Argentina

La policía argentina detuvo este viernes a uno de los cinco imputados en la causa por la muerte del cantante británico Liam Payne, acusado de entregarle drogas antes de su muerte en un hotel de Buenos Aires, informaronfuentes policiales.



A Braian Paiz, de 24 años, se le imputa haberle entregado cocaína al exintegrante de la banda One Direction dos días antes de su muerte, el 16 de octubre, al caer del tercer piso de su habitación de hotel. Es uno de los cinco procesados por el fallecimiento del cantante.



La casa de Paiz, en la localidad de Budge, en la provincia de Buenos Aires, fue allanada por la policía y el detenido fue trasladado al juzgado.



Según informó la fiscalía el lunes en un comunicado, a Paiz "se le imputa haber entregado cocaína" a Payne, a quien visitó en su hotel el 14 de octubre y "acompañó a la habitación N°310, ingresando con él a la misma". Allí permaneció durante casi cinco horas.



En noviembre, Paiz negó en una entrevista televisiva haberle entregado drogas a Payne a cambio de dinero, aunque sí admitió que lo conoció y compartió tiempo con él en su habitación.



"Pasamos la noche, nos drogamos, porque es la realidad, pasó algo íntimo", dijo a Telefe Noticias.



En su descargo ante la justicia, Paiz admitió haberle entregado drogas a Payne pero aseguró que lo hizo "para pasar tiempo con él" y no a cambio de dinero.



Sin embargo, tanto la fiscalía como la jueza del caso, Laura Bruniard, coincideron en que "la entrega de cocaína fue a cambio de dinero", tras analizar chats y filmaciones.



La justicia argentina dispuso la detención preventiva de dos de las cinco personas que procesó el viernes, entre ellos Paiz.



Payne, de 31 años, murió al caer del balcón de su habitación del tercer piso del hotel Casa Sur, en el barrio de Palermo.



La causa

"Tres de los acusados quedaron procesados sin prisión preventiva por homicidio culposo, y los otros dos por el delito de suministro de estupefacientes, y a ellos se les dictó prisión preventiva", informó el comunicado del fiscal a cargo del caso.



En Argentina, un procesamiento es una resolución del juez en la que estima que el imputado puede ser responsable en el delito del que se lo acusa.



Según la fiscalía, los tres procesados por homicidio culposo, delito que prevé una pena de 1 a 5 años de prisión, son el representante argentino del artista, la gerenta del hotel y el jefe de recepción del mismo, a los que se les trabó un embargo de 50 millones de pesos ($48.000). Los nombres de ellos no fueron divulgados de manera oficial.



Por su parte, Paiz y un empleado del hotel quedaron procesados por 'suministro de estupefacientes' que prevé una pena de 4 a 15 años de prisión. A ambos les dictó prisión preventiva y embargos por cinco millones de pesos ($4.800).



En el caso del representante, el comunicado explica que la jueza Bruniard entendió que existe responsabilidad penal por la muerte del cantante "mediante la ejecución de acciones y omisiones en el período previo y contemporáneo que culminaron provocando que Payne cayera desde el balcón" de su habitación.



En tanto, la jueza consideró que también correspondía el procesamiento de la gerenta y el jefe de recepción del hotel porque en el lobby habían visto que "Payne no podía sostenerse en pie en virtud del consumo de sustancias" y de todas formas habilitaron que fuera llevado a la habitación.



Al momento de su muerte, el músico había consumido alcohol, cocaína y un antidepresivo. De acuerdo con los resultados de la autopsia, falleció por "múltiples traumas" y "hemorragia interna y externa".



En los últimos años, Payne había hablado abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo.