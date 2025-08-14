Después de 25 años, 'Sábado' Feliz se reinventa: ¿qué esperar en su nueva etapa?

Después de un cuarto de siglo llevando entretenimiento a los hogares costarricenses, Sábado Feliz se reinventa. El espacio sabatino de Teletica, fundado por Nelson Hoffmann, regresa con una temporada que combina lo mejor de su historia con propuestas frescas y dinámicas pensadas para un público cada vez más participativo.

La nueva temporada iniciará el sábado 6 de setiembre. La producción marca el inicio de una nueva era en el formato que mantiene el compromiso de “sana diversión para toda la familia” y, al mismo tiempo, busca acercar más que nunca al público (vea en la portada la promoción oficial).



Mauricio Hoffmann, hijo del creador del programa, asume la conducción principal y el reto de continuar el proyecto que lo vio nacer como presentador.

Tras la muerte de su padre en junio de este año, Hoffmann se hizo cargo temporalmente de la producción, cuidando cada detalle de la transición. Ahora le releva este deber a la productora Gabriela Solano.

“Es un proyecto familiar que quiero proteger. Sábado Feliz es mi inicio en televisión y el legado que me emociona mantener”, aseguró Hoffman a Teletica.com.

Acompañándolo estará Libni “Mimi” Ortiz, recordada por su paso en Mira Quién Baila. Su llegada representa un aire fresco para el formato.

​“Quiero que las familias vuelvan a reunirse frente al televisor para reír y jugar juntas. Es un sueño que nunca imaginé cumplir”, afirmó Ortiz, quien combina su rol de presentadora con el de madre, empresaria y bailarina.

El nuevo elenco incluye a la actriz Alejandra Portillo, quien regresa a la pantalla con “La Titi”, un personaje picaresco y entrañable.

Desde las calles, Gipzy Montoya llevará la emoción de los concursos a todos los rincones del país.

El locutor Mauricio Alvarado será la voz oficial del programa, y será el encargado de narrar, explicar las reglas de las dinámicas y animar al público, mientras que el periodista Johnny López seguirá de cerca las emociones en las graderías.

Concursos que vuelven… y nuevos retos

Entre las secciones más esperadas por el público regresa Los Piratas del Ritmo, junto a Canta y Plancha (dirigido por Karina Severino) y El Club de los Mentirosos, este último ahora reforzado con la participación del actor Will Salazar.

Las novedades incluyen concursos de mascotas, desafíos de talento, trivias, pruebas físicas y segmentos virales al estilo TikTok. También debutará el Reto Retro, pensado para los nostálgicos que aman revivir momentos del pasado.

La música y la danza seguirán siendo parte esencial de la fórmula. El grupo oficial Pura Vida Dance Center y el DJ Neto Rangel se encargarán de poner a bailar al público y dar ritmo a cada competencia.



Para "Mimi Ortiz", la meta es clara.

​"Queremos que el sábado vuelva a ser un momento de reunión familiar frente al televisor. Ese es el corazón de Sábado Feliz”.

Para Hoffmann, la nueva etapa es también un homenaje.

​“Es honrar lo que mi papá construyó y seguir haciéndolo crecer con amor para la familia costarricense”, terminó.

Con este balance entre tradición y renovación, Sábado Feliz inicia un nuevo capítulo que busca conquistar tanto a los fieles seguidores de siempre como a una nueva generación de televidentes. La cita, como desde hace 25 años, sigue siendo cada sábado por Teletica.