Despedidas virtuales para Willie Garson, actor de 'Sex and the City'

Varias figuras conocidas dieron el último adiós a Willie Garson, intérprete de Stanford Blatch en la serie "Sex and the city".

El famoso actor murió a los 57 años, según confirmó su hijo Nathen Garson en Instagram.

"Te quiero mucho papá. Descansa en paz y estoy muy contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto. Estoy tan orgulloso de ti. Siempre te amaré, pero creo que es hora de que emprendas tu propia aventura. Siempre estarás conmigo", escribió Nathen junto a una foto de su padre.

"Te amo más de lo que jamás sabrás y me alegro de que puedas estar en paz ahora. Siempre fuiste la persona más dura, divertida e inteligente que he conocido. Me alegra que me hayas compartido que eres amor. Nunca lo olvidaré ni lo perderé", agregó.

Por su parte, la actriz Cynthia Nixon, intérprete de Miranda Hobbes en la misma serie, compartió en sus redes sociales un sentido mensaje, especialmente para Nathen.

"Tan profundamente, profundamente triste que hemos perdido @ Willie.Garson. Todos lo amamos y adoramos trabajar con él. Era infinitamente divertido en la pantalla y en la vida real. Fue una fuente de luz, amistad y tradición del mundo del espectáculo. Siempre fue un profesional consumado. Mi corazón está con su hijo, @Nathen_Garson. Nathen, espero que sepas lo mucho que te amaba y lo orgulloso que estaba de ser tu papá", indicó Nixon.

Por su parte, quien le dio vida a Samantha Jones, la actriz Kim Cattrall, lamentó la muerte de su colega vía Twitter.

"Una noticia tan triste y una pérdida terriblemente triste para la familia "Sex and the city". Nuestras condolencias y descansa en paz querido Willie xo", escribió.

El actor fue descrito como “un regalo de los dioses” por Mario Cantone, quien interpretaba al socio de Garson en la popular serie.

Anthony Marentino, expresó: “no podría haber tenido un compañero más brillante. Estoy devastado y lleno de tristeza. Te fuiste demasiado pronto”.

Despedida global

La exreportera de Teletica, Laura Rodríguez, relató en redes sociales que, durante sus años en el canal, conoció al actor. Por eso, también le dedicó unas palabras.

"Una mañana del 2006, cuando llegué a mi trabajo en @teletica7 y vi a @willie.garson en el pasillo, grité como loca de alegría... Dios sabe que había pasado el peor año de mi vida y ver a #Stanford le dio una vuelta a mi tristeza... Ese día, "casualmente" yo usaba un vestido que me recordaba la serie. Garson fue súper amable y dulce, esta foto tomada con un teléfono es uno de mis recuerdos favoritos de esa etapa y ese momento que atesoro en mi corazón . Willie estaba grabando un evento de cartas, supongo rentaron el estudio en el canal. Le pude decir cuánto amaba su personaje y la serie... Gracias Willie... Ese día lo recuerdo como mi momento "Carrie", hoy tu alma está con Dios. Gracias por tu legado como humano y como artista", resaltó Rodríguez.

Según El Mundo, se desconoce la causa exacta del fallecimiento, aunque Garson recibió tratamiento de cáncer en los últimos años.