Desfiles de moda masculina vuelven a París, a pesar de Ómicron

A pesar de la incertidumbre sanitaria causada por la variante ómicron, la Semana de la Moda masculina de París regresa este martes con desfiles e invitados, además de las presentaciones digitales, difundidas en directo.



La Fashion Week "estará presente, teniendo en cuenta el contexto", explicó a la AFP Pascal Morand, presidente de la Federación francesa de Alta Costura y Moda (FHCM).



Una treintena de marcas, entre ellas Courrèges y Issey Miyake, prevén presentar sus colecciones en estudio, previa reserva de horario, un método mucho menos vistoso que un pase con modelos, música y fotógrafos, pero que permite al mismo tiempo controlar el número de visitantes y prolongar durante toda una jornada el evento.



Del total de las 76 firmas inscritas en el calendario oficial del prêt-à-porter masculino, 17 han decidido desfilar, en comparación con las seis de junio del año pasado.



Entre ellas, Dior, Hermès, Rick Owens y Y/Project, así como Kenzo, que cuenta con un nuevo director artístico, el japonés Nigo, célebre por su línea de ropa informal "streetwear".



Los españoles Arturo Obegero y Alled-Martínez también presentan sus trabajos en estudio, bajo cita previa.



La última colección de Virgil Abloh

Louis Vuitton organiza dos desfiles el jueves para la última colección de Virgil Abloh. Primer diseñador negro al frente de una firma de lujo, Abloh murió de cáncer a los 41 años en noviembre.



Egonlab, una marca francesa fundada hace dos años por Florentin Glémarec y Kévin Nompeix, que optaron también por introducir una línea de creación digital, entra en el calendario oficial con un desfile.



"Desfilar al lado de las grandes firmas, que tanto nos han influido, nos emociona", explicó Glémarec. "Proponer una experiencia real a las personas que nos siguen es excitante", apuntó Nompeix.



Egonlab "no abandona totalmente el aspecto digital, tenemos un proyecto de metaverso (el mundo virtual en el que ya trabajan Facebook, firmas de videojuegos y algunos estilistas) que estamos desarrollando en colaboración con Crocs", una firma de calzado plástico, explicó Nompeix.



"Entre la espada y la pared"

Tras la Semana de la Moda masculina, que se cierra el domingo 23, se abren inmediatamente las pasarelas de la alta costura, hasta el día 27.



De las 29 firmas inscritas, 18 preparan desfiles, aunque algunas reconocen que la situación sanitaria podría provocar cambios en su agenda.



Giorgio Armani causó nerviosismo la semana pasada al anular sus desfiles prêt-à-porter en Milán y de alta costura en París a causa de la variante ómicron. Armani, con 87 años, ya fue el primero en anular sus desfiles cuando la pandemia se propagó por todo el mundo, en febrero de 2020.



"Es su decisión", estima Pascal Morand. La federación francesa ha divulgado instrucciones precisas entre las marcas y preconiza el uso de mascarillas de gran protección FFP2.



"Hemos aprendido a vivir con el covid", insistió Morand, que asegura que "la gran aspiración" del sector es superar los obstáculos y seguir desfilando. "El aspecto digital enriquece el aspecto físico, pero no sustituye la emoción ni el aspecto sensorial" de un pase de moda, aseveró.



Jean Paul Cauvin, director de la firma Julien Fournié, dice estar "atrapado entre la espada y la pared".



"Nos sentimos frustrados porque no desfilamos, pero tampoco me gustaría un nuevo 'brote alta costura'" del covid-19, indicó a la AFP.



Los casos positivos aparecen sin cesar entre los modelos, una vez ya hecho el casting, y varios trabajadores en los talleres también han sido baja a causa de la enfermedad. La reglamentación laboral cambia sin cesar en Francia a causa de la actual variante ómicron y por ello "hay que prepararse para muchos escenarios", aseguró.