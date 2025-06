Desestiman demanda millonaria de Justin Baldoni contra Blake Lively y Ryan Reynolds

Un juez federal desestimó la demanda por difamación que el actor y director Justin Baldoni había presentado por $400 millones contra los actores Blake Lively y Ryan Reynolds, así como contra su publicista Leslie Sloane y The New York Times, según informó CNN.

El fallo representa un revés significativo para Baldoni en la disputa legal derivada del rodaje de la película It Ends With Us, que coprotagonizó y dirigió junto a Lively.



La demanda, interpuesta en enero de este año, acusaba a la pareja de Hollywood de orquestar una campaña para destruir su reputación y carrera profesional, luego de que Lively lo denunciara por acoso sexual. Dicha denuncia, presentada ante el Departamento de Derechos Civiles de California en diciembre de 2024, desencadenó una serie de acciones legales cruzadas entre ambas partes.



Según la resolución del juez Lewis J. Liman, las declaraciones de Lively están protegidas por la ley, ya que fueron realizadas en el marco de una denuncia oficial. Además, el juez respaldó la publicación del New York Times —primer medio en revelar el caso— por considerarla amparada bajo el principio de “informe justo” en asuntos de interés público.



Los abogados de Lively celebraron la resolución como una “victoria total”, señalando que el tribunal reconoció que la demanda era infundada desde un inicio.



Pese al fallo, Baldoni tiene la posibilidad de volver a presentar parte de su demanda. El juez autorizó una versión corregida de cuatro de las siete acusaciones iniciales, relacionadas con supuestos incumplimientos de contrato e interferencias ilícitas por parte de Lively y Reynolds. El actor tiene hasta el 23 de junio para reformular su caso.



Mientras tanto, continúa vigente la demanda por violación de derechos civiles que Blake Lively interpuso contra Baldoni. En esa acción legal, la actriz asegura que fue víctima de acoso y represalias tras denunciar la conducta inapropiada de su coprotagonista en el set de It Ends With Us.



Por su parte, el portavoz del New York Times afirmó que el fallo confirma que la demanda contra el medio fue un intento sin fundamento para silenciar el periodismo independiente.

​“Nuestros periodistas actuaron con imparcialidad y rigor, y la ley protege ese tipo de cobertura”, sostuvo.

El equipo legal de Baldoni aseguró que la batalla no ha terminado y que presentarán nuevas pruebas en los próximos días. Su abogado, Bryan Freedman, insistió en que la supuesta “victoria” celebrada por Lively es solo parcial y que la verdad aún saldrá a la luz.



Este enfrentamiento legal ha puesto bajo la lupa no solo a los protagonistas, sino también a las dinámicas de poder, reputación y justicia en Hollywood, en medio de la continua influencia del movimiento #MeToo.



