“Deseos que construyen”: Organizaciones sociales muestran costo de su impacto en DMNTS

Periodista: Bernal Fonseca.

DMNTS celebró la segunda noche de su edición especial “Deseos que construyen”, en la que cinco organizaciones sociales presentan sus desafíos con el fin de dar a conocer su propósito y obtener el voto del público que definirá a la ganadora de un capital de $15.000.



En esta ocasión, el programa se enfocó en transparentar el costo por beneficiario o por proyecto y cómo estas cifras han evolucionado en los últimos tres años.



Los expertos Mauricio Miranda, de Fundación Caricaco, y Mónica Gutiérrez, de FUNDES, guiaron la discusión pasando de los comentarios generales de la semana anterior a preguntas que profundizaron en los datos presentados por cada organización.

﻿Ambos destacaron la importancia de demostrar que el impacto social exige un trabajo estructurado, medible y con resultados verificables, condición clave para atraer aliados y fortalecer la sostenibilidad de cada iniciativa.



La noche dejó cifras de impacto particularmente relevantes:

Fundación Lloverá ha acompañado a 1.414 personas en situación de calle y ha logrado la reinserción laboral de 651 de ellas. El costo anual de reubicación, rehabilitación e inserción laboral es de 2.7 millones de colones por persona.

Fundación SIFAIS, con presencia en La Carpio, Herradura, Birrí y Tejarcillos, impacta directamente a 5.000 beneficiarios. Este número crece significativamente al incluir a las familias y redes de cada participante.

GreenWolf moviliza cada año a más de 25.000 voluntarios que trabajan en la zona de Guacalillo, Puntarenas, una de las principales áreas de desagüe del Gran Área Metropolitana. Su operación anual, centrada en limpiezas, reforestación y programas formativos, asciende a $90.000.

Aldeas Infantiles SOS ha impactado a más de 750 jóvenes en 2025 mediante programas de formación para el aprendizaje de oficios, desarrollo de habilidades laborales y acompañamiento psicosocial. El costo promedio por beneficiario es de 500.000 colones.

Fundación Construyendo Sonrisas atiende a más de 600 jóvenes en comunidades como Naranjales de Sarapiquí, Santa Rosa de Santo Domingo y León XIII. Su modelo integral combina educación, arte, recreación y deporte, alcanzando una permanencia del 85% de los jóvenes a lo largo del programa.

La edición especial de DMNTS concluirá el próximo martes 9 de diciembre, en vivo a las 9:00 p. m. por TD+2, cuando se anunciará la organización ganadora del capital de $15.000 gracias al apoyo del público.



El público puede seguir votando por su organización favorita en https://cr.epaenlinea.com/deseos-que-construyen.html y repasar el episodio más reciente en https://youtu.be/r5ExWmRTyZc.

