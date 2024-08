“Desde que conocí a Joss, supe que era la indicada”, dice Jonathan Moya tras compromiso

El jugador de Liga Deportiva Alajuelense (LDA), Jonathan Moya, tuvo un fin de semana muy especial.

El delantero empezó el sábado con el pie derecho cuando anotó el primer gol contra Pérez Zeledón, partido al que asistió su novia, Joseline Valverde, para apoyarlo.

Luego de este triunfo futbolístico, Moya compartió una especial e importante noticia vía Instagram: se comprometió con Valverde.



Teletica.com conversó con el número 9 de LDA, quien expresó lo feliz y enamorado que se siente.



​"Yo la conocí hace un año, es una historia muy bonita y larga, nos conocimos diferente, no como siempre las parejas se conocen. Desde el momento en que conocí a Joss, supe que era la indicada. Nos conocimos por redes, se podría decir. Han pasado muchas cosas desde ese momento, todo ha sido muy rápido y ahora estamos muy felices. "Cuando nos estábamos conociendo, yo me fui para la India, entonces hablábamos por mensajes y así, siento que eso nos unió más, nos hizo conocernos más rápido de lo común. El matrimonio es algo que ya hemos hablado, siempre hablamos mucho de todo y yo pensé bastante el casarme de nuevo, pero con ella todo se siente bien", reveló.

Valverde es empresaria y tiene un salón de belleza. Además, es una mujer de fe, característica que comparte con Moya.



Joss, como le llama el futbolista de cariño, es madre de una niña y un niño. El deportista también expresó el cariño que siente por sus hijastros y el amor que hay entre Julián, su hijo, y su prometida.

​"Con Franco y con Leah yo me llevo súper bien, los quiero muchísimo. Julián y Joss también se respetan y sé que se quieren mucho. Eso a mí me pone tranquilo, encontrar una mujer como ella, al ser padre soltero, se siente muy, muy bien, me da seguridad e intento que ella siempre se sienta igual. Los niños también se llevan bien", subrayó.