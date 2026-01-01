Desde Nelson Hoffmann hasta Robert Redford: las figuras que murieron este 2025

2025 quedará marcado como un año de profundas pérdidas para la cultura, el deporte y la vida pública a nivel mundial. Figuras del cine, la música, la televisión, la moda, la religión y el deporte murieron a lo largo del año, dejando un vacío significativo y un legado que seguirá influyendo a generaciones.

A continuación, un repaso por los nombres más relevantes, organizados por ámbitos:

​Figuras reconocidas a nivel nacional

Nelson Hoffmann falleció el 26 de junio, a los 74 años. Conductor y productor de televisión chileno radicado en Costa Rica, fue una figura histórica de la televisión regional.



Daniel Drew Espinal murió el 14 de abril a los 57 años, tras permanecer hospitalizado por complicaciones de salud. Fue exesposo de la presentadora costarricense Nancy Dobles.



El imitador de Pelando el Ojo, José Ricardo Carballo, murió el 17 de agosto de 2025, a los 42 años, en un accidente de tránsito. También era humorista, periodista y escritor.



​Cine, televisión y espectáculo

El mundo audiovisual enfrentó la partida de referentes históricos y actores que marcaron época tanto en Hollywood como en América Latina.



Robert Redford falleció el 16 de setiembre, a los 89 años, en su residencia en Utah. Actor, director y fundador del Festival de Cine de Sundance, fue una figura clave del cine estadounidense contemporáneo.



Val Kilmer, recordado por Top Gun, The Doors y Batman Forever, murió el 1 de abril a los 65 años, tras complicaciones respiratorias asociadas a problemas de salud que arrastraba desde años atrás.



Michelle Trachtenberg falleció el 26 de febrero, a los 39 años. La actriz fue hallada sin vida en su apartamento en Nueva York y era ampliamente reconocida por Buffy the Vampire Slayer, Gossip Girl y Harriet the Spy.



Diane Keaton, ganadora del Óscar y protagonista de títulos como Annie Hall y El Padrino, murió el 11 de octubre a los 79 años, debido a una neumonía bacteriana.



Rob Reiner, actor y director de clásicos como The Princess Bride y This Is Spinal Tap, fue hallado sin vida junto a su esposa el 14 de diciembre, en Los Ángeles.



David Lynch, cineasta de culto y creador de Twin Peaks y Mulholland Drive, murió el 15 de enero a los 78 años. La causa fue un paro cardíaco derivado de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.



Gene Hackman falleció el 18 de febrero de 2025 a los 95 años por causas naturales, principalmente un fallo cardíaco debido a una enfermedad cardiovascular severa, exacerbado por su Alzheimer avanzado.

La estrella murió unos días después de su esposa, Betsy Arakawa, quien murió por hantavirus, dejando al actor solo en casa durante aproximadamente una semana antes de que ambos fueran encontrados.

Loni Anderson﻿, ícono televisivo por WKRP in Cincinnati, murió el 3 de agosto a los 79 años en un hospital de Los Ángeles, tras una enfermedad prolongada.

Valerie Mahaffey falleció el 30 de mayo, a los 71 años, víctima de cáncer. Fue ganadora del Emmy por Northern Exposure y reconocida por su trabajo en Desperate Housewives y French Exit.

Daniel Fernández Strauch murió el 9 de mayo de 2025, a los 79 años, en Montevideo. Fue uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes de 1972.



​Música y cultura pop

﻿

El 2025 también significó la despedida de voces y artistas fundamentales para la música mundial y latinoamericana.

Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath y pionero del heavy metal, murió el 22 de julio a los 76 años, marcando el final de una era en el rock.

Ace Frehley, guitarrista fundador de KISS, falleció el 16 de octubre a los 74 años.

Jimmy Cliff falleció el 24 de noviembre de 2025, a los 81 años. Ícono del reggae y referente global del género.

Rubby Pérez, conocido como la voz más alta del merengue, murió el 8 de abril tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, tragedia que dejó más de 220 fallecidos.

​Reconocidas figuras mexicanas

México despidió a figuras emblemáticas de su historia artística.

Paquita la del Barrio, cantante mexicana y símbolo del empoderamiento femenino en la música ranchera, falleció el 17 de febrero a los 77 años.

Yolanda Montes "Tongolele", bailarina y actriz de la Época de Oro del cine mexicano, murió el 17 de febrero a los 93 años, a causa de un infarto y complicaciones respiratorias.

Guillermo del Bosque, productor de televisión, figura clave del entretenimiento mexicano y esposo de la tica Vica Andrade, falleció el 7 de abril tras una larga lucha contra el cáncer.

​Moda

Giorgio Armani, uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX y XXI, murió el 4 de setiembre a los 91 años, dejando un legado imborrable en la moda internacional.

​Religión

El papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, falleció el 21 de abril a los 88 años. Primer pontífice latinoamericano, su muerte generó una profunda conmoción en la comunidad católica mundial.

​Deportes

El deporte internacional también sufrió pérdidas de gran impacto.

Hulk Hogan murió el 24 de julio de 2025, a los 71 años. Ícono de la lucha libre profesional.

George Foreman falleció el 21 de marzo de 2025, a los 76 años, por causas naturales. Leyenda del boxeo y exitoso empresario.

El futbolista portugués Diogo Jota falleció el 3 de julio de 2025, a los 28 años, junto a su hermano André Silva en un accidente de tránsito en Zamora, España. Jota era delantero en el Liverpool.

El exfutbolista y entrenador argentino Miguel Ángel Russo murió el 8 de octubre de 2025, a los 69 años, tras una prolongada lucha contra el cáncer.

Las muertes registradas en 2025 evidencian el cierre de ciclos históricos en múltiples disciplinas. El legado artístico, cultural, deportivo y social de estas figuras permanece vivo en la memoria colectiva y en la influencia que dejaron en sus respectivas áreas.



