Desde México, Gary Centeno prepara su regreso a los escenarios ticos
El actor costarricense confirmó que durante su próxima visita al país sostendrá reuniones con productores y posibles patrocinadores para concretar un proyecto teatral de alto nivel.
El actor sancarleño Gary Centeno reveló que se encuentra desarrollando un proyecto para traer una obra de teatro a Costa Rica durante el 2026, como parte de su interés por regresar artísticamente al país y aportar a la escena cultural nacional.
Centeno explicó a Teletica.com que la idea de montar una obra en territorio costarricense no es nueva, pero que este año podría finalmente concretarse.
“Hace tiempo quiero hacer algo que me permita generar ingresos, pero haciendo lo que realmente me apasiona, y qué mejor que el teatro”, comentó el actor.
El artista detalló que aprovechará su próxima visita a Costa Rica —motivada por una colaboración con la promoción turística del país— para quedarse una semana adicional y sostener reuniones con personas vinculadas al ámbito teatral, con el objetivo de evaluar alianzas y posibles patrocinios.
“Quiero tocar terreno, reunirme con gente que sepa de teatro allá, porque tengo muchos años de no vivir en Costa Rica. La idea es asociarme con profesionales locales para llevar una obra de muy buen nivel”, afirmó.
Centeno ya lleva a sus espaldas una amplia trayectoria en teatro en México, donde ha participado en múltiples montajes. Incluso señaló que una de las obras en las que trabajó estuvo en cartelera durante casi dos años y considera que podría adaptarse perfectamente al público costarricense por su tono dinámico y humorístico.
“Es una obra española muy amena, muy divertida, que siento que puede funcionar muy bien en Costa Rica”, agregó.
El actor destacó que el proyecto aún se encuentra en fase de exploración, pero se mostró optimista sobre su desarrollo.
“Un montaje así no se puede hacer solo, necesito gente que se monte al barco conmigo. Es una obra de calidad y creo que puede tener muy buena respuesta”, concluyó.