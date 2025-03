Desde la CIA hasta Taylor Swift: Las estrategias de Lively y Baldoni en su batalla legal

El enfrentamiento legal entre Blake Lively y Justin Baldoni sigue intensificándose. En un movimiento estratégico, la actriz ha contratado a Nick Shapiro, exsubdirector de gabinete de la CIA y exasesor principal del gobierno de Barack Obama, para gestionar su crisis de relaciones públicas y fortalecer su defensa legal. Así lo confirmó la prensa internacional.



Shapiro, con más de 15 años de experiencia en seguridad nacional y comunicación estratégica, ha trabajado en la Casa Blanca y fue portavoz en temas de contraterrorismo.

Según el bufete Willkie Farr & Gallagher, que representa a Lively, el experto fue incorporado para asesorarla en la estrategia de comunicación respecto a la demanda por acoso sexual y represalias contra Baldoni, proceso que se desarrolla en el Distrito Sur de Nueva York. Se espera que el juicio arranque en marzo de 2026.



El conflicto salió a la luz en diciembre pasado, cuando Lively presentó su demanda contra Baldoni, alegando acoso y un intento de destruir su reputación.

Baldoni reaccionó con una contrademanda de $400 millones, en la que también incluyó a Ryan Reynolds, esposo de Lively, por presunta difamación y extorsión. La batalla legal ha sido intensa, con acusaciones mutuas y una creciente controversia en Hollywood.

Los reportes sobre el tenso ambiente en el rodaje de Romper el círculo (It Ends With Us en inglés), película protagonizada por Lively y Baldoni, han avivado aún más la polémica.

Se han mencionado desacuerdos sobre el montaje final y críticas a Lively por promocionar productos mientras se abordaba un tema tan delicado como la violencia doméstica. Baldoni, por su parte, ha denunciado que la situación le ha afectado gravemente en lo emocional y financiero, especialmente tras ser expulsado de su agencia de representación.

En una inesperada revelación, se dio a conocer que Justin Baldoni planea llamar a Taylor Swift como testigo en el juicio. Según información del medio Daily Mail, Baldoni argumenta que Lively habría utilizado su relación con Swift y Reynolds como un ejemplo de su influencia en la industria.

Un supuesto mensaje de la actriz a Baldoni, comparándose con el personaje "Khaleesi" de Juego de Tronos y mencionando su "poder y dragones", refuerza esta línea de acusación. Además, se menciona un encuentro organizado por Lively entre Baldoni y Swift, con la intención de presionar al director para que siguiera sus ideas creativas en la película.

Con la fecha del juicio fijada para el 9 de marzo de 2026, ambas partes están afinando sus estrategias legales. La contratación de Shapiro por parte de Lively sugiere que la actriz busca mejorar su imagen pública y gestionar con precisión cada paso en la batalla judicial.

Este movimiento podría brindarle apoyo y oportunidades profesionales, o bien jugar en su contra en la esfera mediática y legal. Solo el tiempo dirá cómo se desarrollará este caso que ha sacudido a Hollywood.