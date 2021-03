¿Desaparecerán los "me gusta" en Instagram?

La aplicación Instagram ha estado realizando pruebas como retirar los "me gusta" de las publicaciones. Este martes, "sin culpa", le quitó los "likes" a más cuentas de las planeadas en un inicio y los usuarios reaccionaron rápidamente.

Instagram se refirió y escribió en Twitter: "hemos estado probando una nueva experiencia para ocultar los me gusta en las publicaciones de Feed. Sin querer, agregamos más personas a la prueba hoy, lo cual fue un error. Estamos solucionando este problema y restaurando los recuentos similares para esas personas lo antes posible".

