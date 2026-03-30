Demandan a Taylor Swift por presunta violación de marca en álbum 'Life of a Showgirl'

La cantante estadounidense Taylor Swift enfrenta una demanda por presunta infracción de marca registrada, luego de que una artista de Las Vegas asegurara que el título de su más reciente álbum afecta directamente su proyecto escénico.

Así lo confirmaron medios internacionales como TMZ.

La acción legal fue interpuesta por Maren Wade, quien sostiene que el nombre del disco Life of a Showgirl genera confusión con su espectáculo Confessions of a Showgirl, una marca que afirma haber desarrollado durante más de una década.

En el recurso judicial, la demandante solicita que se prohíba el uso del título por parte de la intérprete y que se le indemnice por los daños ocasionados.

Según la denuncia, Wade comenzó a utilizar el nombre Confessions of a Showgirl en 2014 como una columna semanal en Las Vegas Weekly. Posteriormente, el concepto evolucionó hasta convertirse en un espectáculo teatral y una producción en gira, consolidándose como una marca dentro de la industria del entretenimiento.

La artista asegura que registró formalmente la marca en 2015 y que el lanzamiento del álbum de Swift, junto con su estrategia comercial y productos asociados, ha debilitado su posicionamiento en el mercado. A su juicio, ambos nombres comparten estructura, concepto y una impresión comercial similar, además de dirigirse a audiencias coincidentes.

En ese sentido, Wade advierte que la presencia global de Swift podría provocar que el público confunda su proyecto original con una imitación.

​“Lo que construyó durante 12 años podría verse absorbido en cuestión de semanas”, señala la demanda.

El documento también sostiene que tanto la cantante como su equipo, así como su discográfica Universal Music Group, tenían conocimiento de la posible similitud antes del lanzamiento, pero continuaron adelante con el proyecto.

Cabe recordar que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos ya había rechazado previamente una solicitud de registro vinculada al nombre Life of a Showgirl, al considerar que podía generar confusión con la marca existente de Wade.﻿

Hasta el momento, ni Swift ni sus representantes han emitido declaraciones públicas sobre el caso.

El álbum es el duodécimo en la carrera de la artista, fue lanzado en octubre y logró cifras récord en plataformas como Spotify, posicionándose como uno de los más exitosos del año.