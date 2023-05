Demandado por el actor Hugh Grant, The Sun será juzgado por recopilar información ilegalmente

La justicia británica ordenó el viernes que se celebre, en enero, un juicio contra el editor del diario sensacionalista británico The Sun, que fue demandado por el actor inglés Hugh Grant por recopilación ilegal de información.



Grant, de 62 años, conocido por películas como "Love Actually" y "El diario de Bridget Jones", acusa a The Sun de haber contratado a detectives privados para obtener informaciones sobre él.



El editor del rotativo, el News Group Newspapers (NGN), niega cualquier actividad ilegal.



El juez Timothy Fancourt consideró que las acusaciones presentadas por el actor deben ser examinadas en un juicio, salvo una parte relativa a pirateo telefónico por estimar que Grant presentó tarde su demanda en este aspecto.



También el príncipe Enrique, de 38 años, hijo menor del rey Carlos III, emprendió acciones judiciales contra The Sun por el mismo motivo. La decisión sobre la celebración de ese eventual juicio se conocerá en los próximos meses.



Grant acusa al diario sensacionalista de "actos ilegales", como "robos por encargo, violación de la propiedad privada para obtener información mediante la colocación de micrófonos, escuchas telefónicas en líneas fijas", además de "pirateo telefónico y uso de investigadores privados para llevar todo a cabo".



Un portavoz de NGN celebró que las acusaciones de pirateo telefónico fueran descartadas y señaló que el grupo "niega enérgicamente las acusaciones de recopilación ilegal de información contenidas en el resto del procedimiento".



Destacando que este caso "va mucho más allá de las interceptaciones de mensajes de voz", Grant consideró "necesario que la verdad salga a la luz" sobre las prácticas utilizadas por de The Sun.