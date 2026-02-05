Del "walkman" al escenario, los himnos de los 90 regresan con un megafestival

El Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva se alista para convertirse en una verdadera máquina del tiempo. Este sábado 7 de febrero de 2026 se celebrará la primera edición de Viva los 90’s Fest, un evento que reunirá a miles de personas alrededor de los éxitos que marcaron una de las décadas más recordadas de la música.



El festival contará con una alineación internacional encabezada por El Símbolo (Argentina), Azul Azul (Bolivia), Charlie Sosa (Uruguay), The Sacados (Argentina) y Los Rabanes (Panamá), agrupaciones que prometen revivir clásicos que aún suenan en fiestas, radios y playlists nostálgicas.



La representación nacional también tendrá un papel protagónico con Tapón, La Kuarta y Grupo Requete, que ofrecerá un especial de rock junto al músico Pato Barraza. Además, el público podrá disfrutar de un espectáculo de AXE a cargo del brasileño Neto Rangel, quien traerá al escenario los ritmos que dominaron las pistas de baile en los noventa.

Las entradas salieron a la venta a través de eticket, y aún quedan localidades disponibles. Los precios van desde los ₡21.000 hasta los ₡39.000, según la zona.

Como parte de la cobertura especial, Teletica.com regalará tres entradas dobles para que usted pueda asistir al festival. Para participar, solo debe completar el formulario:





﻿¡Importante! Los ganadores serán anunciados en una transmisión este viernes a las 11 a.m. por el Facebook y sitio de Teletica.com y luego serán contactados vía WhatsApp. Tienen una hora para responder y reclamar los boletos; de lo contrario, estos serán entregados a alguien más.

Viva los 90’s Fest se perfila como uno de los eventos musicales más esperados del año, una cita obligatoria para quienes desean cantar, bailar y reconectar con la música que definió a toda una generación.



