Del piano de NUE a su primer concierto: Pepe Campos presenta especial de Coldplay

El productor y tecladista Pepe Campos dio a conocer oficialmente Campo Sonoro, una plataforma creativa orientada a acompañar a artistas en todas las etapas de su desarrollo, desde la producción musical hasta la ejecución de conciertos en vivo.



La propuesta nace con el objetivo de fortalecer la escena musical costarricense, pues ofrece un espacio integral que fomenta la colaboración, la innovación y la generación de nuevas oportunidades para talentos emergentes y consolidados.



Como parte de su debut, la productora organizará el concierto "Lo mejor de Coldplay", un espectáculo que reunirá los principales éxitos de la reconocida banda británica en una experiencia en vivo dirigida al público nacional.



El show estará a cargo de Parachutes, agrupación tributo a Coldplay en Costa Rica, que se ha posicionado por su fidelidad sonora y puesta en escena energética.



La presentación se llevará a cabo el 24 de mayo en Jazz Café, en una noche diseñada para conectar con la audiencia a través de la música y la emoción. Las entradas ya están disponibles mediante la plataforma Tiquete Box.



Campos, quien ha trabajado con artistas como Debi Nova y Hernaldo Zúñiga, además de participar en el programa Nace una Estrella (NUE), consolida con este lanzamiento una nueva etapa en su carrera, enfocada en el desarrollo de proyectos propios y en la promoción del talento nacional. Su trayectoria se ha caracterizado por la versatilidad, la sensibilidad musical y un enfoque constante en la creación artística.



Con Campo Sonoro, el músico apuesta por establecer un espacio que contribuya al crecimiento del sector y que conecte con el público desde propuestas auténticas y de calidad.

