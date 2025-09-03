Del "Ferxxo Green" al verde azulado: Pantone da pistas sobre cuál será el color 2026

Pantone, reconocida como la autoridad global en gestión del color, creó en 1963 el sistema Pantone Matching System, que garantiza la coherencia cromática en cualquier material y parte del mundo.

Hoy, más de 10 millones de diseñadores y fabricantes confían en sus estándares para asegurar que un tono imaginado se reproduzca con exactitud en moda, impresión, interiores o belleza.



El Pantone Color Institute va más allá de la estandarización: asesora a marcas, desarrolla paletas personalizadas y cada año define el Color del Año, un referente mundial en tendencias culturales y de consumo.

Expertos de WGSN y Coloro han pronosticado que el tono que dominará 2026 será el Transformative Teal, un verde azulado profundo que mezcla calma, frescura y conciencia ecológica. Esta tonalidad se presenta como reflejo de una era de cambio y regeneración, marcada por la creciente exigencia de los consumidores hacia la sostenibilidad.

El interés por este color ha crecido en los últimos meses, con un aumento del 9% en las búsquedas de “teal” en Google Trends. Además, su versatilidad ya se percibe en las pasarelas de París y Milán, en prendas de cuero, vestidos de gala y ropa de calle, así como en empaques de belleza y decoración.

Colores que trascienden la moda



El poder de Pantone también se extiende al mundo artístico. En 2017, la marca homenajeó a Prince con el púrpura Love Symbol 2. La cantante británica Laura Mvula creó junto a Pantone el vibrante “Pink Noise”, y Tierra Whack lanzó una paleta para su álbum World Wide Whack. Incluso Coldplay fue celebrado con una instalación en Londres que reunió 58 tonos de amarillo, inspirados en su icónico éxito Yellow.



En el caso latinoamericano, Feid hizo historia como el primer artista de la región en registrar un color oficial: el Ferxxo Green, inspirado en las montañas de Medellín y convertido en símbolo de independencia, energía y conexión con su comunidad.

Además de comunicar emociones, los colores también se han convertido en un activo estratégico para las marcas.

Estudios del mundo de la moda y blogs del nicho revelan que el 98% de los consumidores reconoce que el color influye en sus decisiones de compra, consolidando así la relevancia de Pantone en la construcción de identidad visual y emocional.



