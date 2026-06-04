Def Leppard en Costa Rica: vea cuánto costará escuchar 'Hysteria' en vivo

Los seguidores de Def Leppard ya tienen fecha para adquirir sus entradas. Los boletos para el esperado concierto de la agrupación inglesa estarán disponibles a partir del próximo 8 de junio mediante una serie de etapas antes de la venta general.

La banda llegará a Costa Rica por primera vez como parte de su Tour 2026. El espectáculo se realizará el 27 de octubre en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva. La agrupación estadounidense Extreme abrirá la velada.

La preventa exclusiva para clientes American Express se llevará a cabo los días 8 y 9 de junio. Posteriormente, los tarjetahabientes BAC con tarjeta de crédito podrán acceder a la compra anticipada del 10 al 12 de junio.

La venta general para todo tipo de tarjetas, tanto de débito como de crédito, iniciará el 13 de junio a las 10 a. m. Todas las etapas de venta estarán habilitadas mediante la plataforma eticket.cr.

La organización indicó que las diferentes fases de venta podrían habilitarse de forma consecutiva según la demanda y el agotamiento de las entradas asignadas para cada periodo. Cualquier actualización será comunicada a través de las redes sociales de Move Concerts Costa Rica.

Los precios de las localidades, con cargos por servicio e impuestos incluidos, serán los siguientes:

Golden Circle (de pie): ₡72.100.

Sector Central: ₡78.100.

Preferencial: ₡62.600.

Sector Lateral: ₡50.700.

Terrazas A y B (de pie): ₡42.300.

Gramilla: ₡36.400.

El concierto será para todo público. Los menores de edad deberán asistir acompañados por una persona adulta.