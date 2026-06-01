Def Leppard dará su primer concierto en Costa Rica en octubre de 2026

La legendaria banda británica de rock Def Leppard confirmó que se presentará por primera vez en Costa Rica como parte de su gira por México, Centroamérica y Sudamérica en 2026.

El espectáculo se realizará el próximo 27 de octubre en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, en Alajuela.

El anuncio fue realizado este lunes por la agrupación, que incluyó al país dentro de una serie de conciertos programados para octubre y noviembre de 2026. Todas las fechas contarán con la participación especial de la banda estadounidense Extreme.

Los organizadores informaron que en los próximos días darán a conocer los detalles sobre la venta de entradas, así como los precios oficiales. Los boletos estarán disponibles a través de la plataforma eticket.cr.

Andrés Guanipa, director ejecutivo de Move Concerts Costa Rica, destacó la importancia de esta presentación para los seguidores del rock en el país.

​“Nos emociona seguir marcando hitos en la escena del rock en Costa Rica. Este será el primer concierto de Def Leppard en territorio nacional y sabemos que muchos aficionados han esperado durante años la oportunidad de disfrutar en vivo los grandes éxitos de la banda”, señaló.

La visita de Def Leppard marcará su regreso a Latinoamérica tras la exitosa gira realizada junto a Mötley Crüe en 2023. Esa producción reunió a millones de espectadores alrededor del mundo y formó parte de un recorrido internacional que abarcó 27 países en cinco continentes.

La agrupación es considerada una de las más influyentes del rock mundial. A lo largo de su trayectoria ha vendido más de 110 millones de discos y cuenta con dos Diamond Awards en Estados Unidos. Además, forma parte del Salón de la Fama del Rock & Roll.

Entre sus producciones más exitosas destacan los álbumes Pyromania e Hysteria, que incluyen temas emblemáticos como Rock of Ages, Pour Some Sugar on Me, Animal y Foolin.

La banda está integrada por Joe Elliott, Phil Collen, Rick Savage, Vivian Campbell y Rick Allen. En los últimos años también lanzó los álbumes Diamond Star Halos y Drastic Symphonies, este último junto a la Royal Philharmonic Orchestra.

Fechas de la gira por México, Centroamérica y Sudamérica 2026