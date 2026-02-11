Deeikel y JOI convierten a San José en el escenario de un himno urbano al desamor

La música urbana nacional suma un nuevo lanzamiento con identidad local. Deeikel y JOI presentan San José, un sencillo que fusiona R&B y Trap para contar una historia de desamor ambientada en la capital, donde la ciudad se convierte en parte esencial del relato emocional.

La colaboración nace de una amistad de varios años y del interés mutuo por trabajar en un proyecto conjunto. El punto de partida fue un beat desarrollado por el colectivo Goldstone Music, el cual encajó de forma natural con la propuesta artística de ambos intérpretes, permitiendo que el proceso creativo fluyera sin imposiciones.



San José relata la vivencia de una persona que enfrenta una ruptura amorosa y no logra superar el pasado. La historia se sitúa durante una noche fría en la capital costarricense, utilizando el paisaje urbano como reflejo del estado emocional del protagonista, una narrativa que conecta con experiencias comunes dentro de la vida citadina.



En lo sonoro, el tema representa una exploración distinta dentro de la carrera de Deeikel, quien se aleja de su estilo habitual para acercarse a un sonido más marcado por el R&B y el Trap. Para JOI, la canción se integra de manera orgánica a su propuesta musical, logrando una colaboración equilibrada y coherente.



El sencillo forma parte del próximo álbum de Deeikel, Antes de la Playa, un proyecto que busca retratar la cotidianidad urbana del país y posicionar a San José como un espacio cultural, creativo y emocional dentro de la música costarricense.



La canción fue grabada a finales de 2025 bajo la producción de Adryy y la creación colectiva del sello Goldstone Music. Además, el lanzamiento cuenta con un visualizer grabado en distintos puntos de la capital, disponible en YouTube.





San José ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y puede solicitarse en las principales emisoras de radio del país.



