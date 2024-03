Declaran culpable a armera del rodaje en la que actor Alec Baldwin mató a una mujer

7 de marzo de 2024, 5:31 AM

Es probable que el veredicto sea visto como una buena noticia para Baldwin. Ahora, sus abogados pueden argumentar que no era previsible para su defendido lo que pasó en el set porque eso era responsabilidad de la armera.

Los fiscales dijeron que Gutiérrez-Reed no se había asegurado de que el arma solo estuviera cargada con balas de fogueo.

Gutiérrez-Reed fue "negligente", "descuidada" y "desconsiderada" al no darse cuenta de que las balas reales se habían mezclado con balas de fuego en una caja de municiones en el set, dijo Morrissey a los miembros del jurado.

Morrissey dijo que creía que la armera no tenía la intención de traer las balas al set, sino que la muerte de Hutchins fue un caso de trágica negligencia.

Gutiérrez-Reed no testificó en el juicio de dos semanas, pero su abogado dijo en los argumentos finales que los fiscales no habían demostrado que su clienta fuera la única persona responsable del tiroteo fatal.

"Las cajas [de munición] no importan, porque no sabemos qué había en ellas tres o cuatro días antes", dijo el Bowles al jurado, argumentando que su defendida no sabía que había balas reales en el set.