Debi Nova expone diseño nacional: "Hay mucho talento que la gente no conoce"

La cantautora costarricense nominada al Grammy, Debi Nova, aprovecha cada gala de Nace una Estrella para exponer el talento de diseñadores de moda costarricenses.

"Decidí que esta era una buena oportunidad para no solo exponer el talento musical de estos jóvenes que están concursando, sino también exponer el talento del diseño de moda, que ha sido una industria que le ha ido muy duro en esta pandemia. Hay mucho talento, al igual que en la música, hay mucho talento que la gente no conoce y me pareció que esta era una plataforma bonita para también mostrar el talento que hay en Costa Rica en el diseño de moda", comentó la artista a Teletica.com.