Debate de Telenoticias tendrá “segunda pantalla” digital para públicos jóvenes

Televisora de Costa Rica apostará por una cobertura digital paralela al debate presidencial de 2026 mediante un panel que combinará análisis político, comunicación estratégica y un lenguaje accesible. La propuesta está dirigida especialmente a audiencias jóvenes y a personas indecisas.

Este espacio, conocido como la “segunda pantalla”, se transmitirá en vivo por el YouTube Teletica Streams mientras se desarrolla el debate oficial en televisión, con el objetivo de traducir, contextualizar y verificar la información en tiempo real para el público.

La iniciativa se enmarca en un escenario en el que cerca del

45% del electorado

no ha definido su voto y en el que los segmentos entre 18 y 45 años concentran la mayor parte del padrón, aunque suelen manifestar dificultades para comprender el lenguaje técnico de los debates tradicionales.