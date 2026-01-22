Debate de Telenoticias tendrá “segunda pantalla” digital para públicos jóvenes
Un politólogo, una influencer y los creadores de El Chinaoke analizarán el debate presidencial en una transmisión digital paralela que iniciará a las 7 p. m.
Televisora de Costa Rica apostará por una cobertura digital paralela al debate presidencial de 2026 mediante un panel que combinará análisis político, comunicación estratégica y un lenguaje accesible. La propuesta está dirigida especialmente a audiencias jóvenes y a personas indecisas.
Este espacio, conocido como la “segunda pantalla”, se transmitirá en vivo por el YouTube Teletica Streams mientras se desarrolla el debate oficial en televisión, con el objetivo de traducir, contextualizar y verificar la información en tiempo real para el público.
La iniciativa se enmarca en un escenario en el que cerca del
45% del electorado
no ha definido su voto y en el que los segmentos entre 18 y 45 años concentran la mayor parte del padrón, aunque suelen manifestar dificultades para comprender el lenguaje técnico de los debates tradicionales.
Un panel con perfiles complementarios
La conducción estará a cargo de cuatro figuras con trayectorias distintas, pero con un enfoque común: acercar la política a la ciudadanía desde una mirada clara, neutral y didáctica.
Johanna Villalobos, comunicadora y pódcaster, aportará su experiencia en televisión, radio y entornos digitales. Con formación en periodismo, se ha posicionado por su estilo de storytelling honesto y por priorizar la transparencia sobre las tendencias comerciales.
Por su parte, Melany Mora, productora audiovisual, se especializa en humanizar marcas y mensajes a través de narrativas emocionales y auténticas, además de asesorar a creadores en la profesionalización de sus contenidos digitales.
El equipo se completa con James Meneses, productor y estratega, quien trabaja la comunicación como una herramienta de transformación, enfocándose en la calidad técnica al servicio del mensaje y en la construcción de narrativas modernas para entornos digitales.
Finalmente, el análisis político recaerá en Sergio Araya Marchena, politólogo y analista con amplia trayectoria en la Fundación Konrad Adenauer, reconocido por su capacidad para explicar fenómenos electorales complejos de forma accesible, sin perder rigor académico.
Más que un comentario en vivo
La segunda pantalla no solo ofrecerá reacciones al debate, sino también fact checking en tiempo real, traducción de términos técnicos, encuestas interactivas y un chat moderado para la participación ciudadana.
Treinta minutos antes del inicio oficial, el equipo realizará una previa desde el backstage, donde se abordará la llegada de los candidatos, datos curiosos y contexto sobre las reglas del debate, contenidos que no se verán en la señal abierta.
Según la propuesta editorial, el proyecto busca reducir la indecisión electoral, fortalecer la educación cívica y posicionar el streaming como un complemento informativo, no como competencia directa de la televisión.