De X-Men a Cóbano: Hugh Jackman, el eterno Wolverine, disfruta de Costa Rica

El aclamado actor australobritánico Hugh Jackman llegó este sábado a Costa Rica y su primera parada fue el paradisíaco distrito de Cóbano, en Puntarenas, para vacacionar y disfrutar del “pura vida” costarricense.



El intérprete mundialmente conocido por su papel de Logan/Wolverine en la saga X-Men, entre otras destacadas actuaciones en cine y teatro, fue visto este fin de semana junto a un grupo de transportistas en el Aeródromo de Cóbano, según una fotografía que circula en redes sociales captada por lugareños y compartida por Peninsula Informada.





Jackman, reconocido por su carisma tanto dentro como fuera de la pantalla, ha protagonizado una de las carreras más versátiles de Hollywood.

Debutó internacionalmente en la serie de películas X-Men (2000) como Logan/Wolverine, rol que interpretó durante más de 17 años y que se consolidó como uno de los personajes más emblemáticos del cine de superhéroes.

Además de X-Men, Jackman ha actuado en una amplia gama de géneros, destacando en musicales como El gran showman (2017), dramas como Los Miserables (2012), y thrillers como Prisioneros (2013).

Su versatilidad le ha valido reconocimientos en cine, teatro y televisión, así como premios como el Globo de Oro y el Tony.



La visita del actor a Cóbano ha generado gran expectación entre los vecinos y turistas, que aprovechan la presencia de la estrella para tomarse fotos y compartir impresiones en redes sociales.



Este medio consultó desde el pasado domingo a la Oficina de Prensa de Migración y Extranjería sobre la llegada del actor al país, aunque al momento de publicación de esta nota no hay respuesta.

