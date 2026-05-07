De 'Waka Waka' a 'Dai dai': Shakira anuncia nuevo himno para el Mundial 2026

Shakira volverá a poner su voz en una Copa Mundial de la FIFA. La artista confirmó este miércoles, a través de su cuenta oficial de Instagram, el lanzamiento de Dai Dai, canción oficial del Mundial 2026 que interpretará junto al artista nigeriano Burna Boy.



El anuncio fue realizado desde el icónico Estadio Maracaná, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial. En la publicación, la barranquillera escribió:

“From Maracaná Stadium, here is ‘Dai Dai,’ the @fifaworldcup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready!”.





La canción será estrenada el próximo 14 de mayo y marcará un nuevo capítulo en la relación entre Shakira y los mundiales de fútbol, luego de convertirse en una de las artistas más recordadas en la historia de estos torneos.

Con Dai Dai, Shakira suma una nueva participación en himnos vinculados a la Copa del Mundo, consolidándose como una de las figuras musicales más asociadas al evento deportivo.



Su primer gran éxito mundialista llegó en 2006 con Hips Don’t Lie, tema que formó parte de las celebraciones del Mundial de Alemania y que interpretó en la ceremonia de clausura.



Cuatro años después protagonizó uno de los himnos más exitosos en la historia de la competencia con Waka Waka (This Time for Africa), canción oficial de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010. El tema se convirtió en un fenómeno global y aún es considerado uno de los himnos deportivos más populares de todos los tiempos.



En 2014 volvió al escenario mundialista con La La La (Brazil 2014), producción inspirada en el Mundial de Brasil y presentada durante las actividades oficiales del torneo.



Ahora, con Dai Dai, la cantante colombiana regresa al universo futbolero en medio de la expectativa por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.





