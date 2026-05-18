De 'Vuela vuela' a 'Para siempre': Magneto llegará a Costa Rica este 2026

La banda mexicana Magneto regresará a Costa Rica el próximo 26 de junio con un concierto en Parque Viva, donde interpretará los éxitos que marcaron al pop latino de los años noventa. La venta de entradas iniciará el 19 de mayo al mediodía mediante EventCR.

La producción, a cargo de Go Time y Arrecife, anunció una promoción especial con un 50% de descuento en todas las localidades durante 24 horas. La oferta estará disponible desde el 19 de mayo al mediodía hasta el 20 de mayo al mediodía e incluye cargos por servicio e impuestos.

El espectáculo reunirá canciones emblemáticas como Vuela Vuela, Malherido, 40 Grados, Para Siempre y Suena Tremendo. Estos temas posicionaron al grupo como uno de los referentes más importantes del pop en español durante la década de 1990.

El evento será exclusivo para mayores de edad y buscará conectar con seguidores que crecieron con la música del grupo, cuya trayectoria supera las tres décadas y acumula reconocimientos internacionales, además de discos de oro y platino.





Gabriel Quesada, coproductor del evento y representante de Arrecife, aseguró que el regreso del grupo representa una oportunidad para revivir recuerdos ligados a distintas etapas de la vida del público latinoamericano.

“Magneto forma parte de la memoria emocional de una generación. Sus canciones mantienen vigencia porque siguen conectando con experiencias importantes para las personas”, indicó Quesada.

Las entradas tendrán los siguientes precios promocionales:

Numerada Vuela Vuela: $75 USD

Numerada Para Siempre: $62,50 USD



$62,50 USD General de pie: $50 USD

La presentación en Parque Viva proyecta convertirse en una noche de nostalgia para seguidores del pop latino que acompañó a una generación.



