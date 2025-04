De vender pipas en la calle a cantar en tele: el camino de Yeris Lobo a NUE

David Lobo Quiroz, conocido artísticamente como Yeris Lobo, tiene 20 años, es oriundo de La Rita de Guápiles y hoy vive uno de los momentos más importantes de su vida: formar parte de la séptima temporada de Nace Una Estrella. Luego de intentarlo en tres ocasiones, su perseverancia fue recompensada. Hoy, dice con emoción:“Ser parte de NUE representa un sueño cumplido”.

Desde muy pequeño, Yeris encontró en la música su mayor refugio. Criado por su tía, descubrió su pasión en el corredor de su casa, cuando su voz sorprendió a su familia.

​"Mi tía me escuchó cantar y me dijo: 'Wow, qué lindo cantas'. Desde ese momento, no he dejado de hacerlo", recuerda.