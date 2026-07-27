De 'Star Wars' a Marvel: Ryan Gosling será el próximo 'Ghost Rider'

El carismático Ryan Gosling, actor nominado tres veces al Óscar, fue anunciado como el nuevo Ghost Rider de Marvel el pasado sábado 25 de julio. Así lo confirmaron medios internacionales como CNN en español.

El artista, conocido por sus roles en La La Land, Barbie, y Diario de una pasión, trabajará nuevamente junto al director Shawn Levy, quien también dirigió Star Wars: Starfight, película que saldrá el 28 de mayo de 2027.



El anuncio se dio durante el evento Comic-Con de San Diego, la convención más grande de cómics del mundo, donde un grupo de panelistas confirmó el rumor de su participación en la película.

Hasta el día de hoy, las películas de Ghost Rider han recaudado más de $361 millones combinadas: El vengador fantasma (2007) y Ghost Rider: Espíritu de Venganza (2011), así que no cabe duda de que la participación del multipremiado Gosling multiplique las cifras.

Ryan Gosling acumula varios de los premios y nominaciones más importantes de la academia, destacando tres nominaciones al Óscar y un Globo de Oro. Su pareja, Eva Mendes, también había participado en la película original del cómic como Roxanne Simpson, el interés romántico del personaje principal Johnny Blaze, y reaccionó a la noticia con un video en sus redes sociales.

Así fue el anuncio, publicado por Associated Press: